“Él sabe lo que hizo”: Ex polola de Diego Urrutia rompió el silencio tras críticas y reveló más episodios - Chilevisión

La joven se pronunció ante las críticas a través de sus historias de Instagram, donde entregó más detalles sobre el vínculo amoroso que mantuvo con Diego Urrutia. "Me estoy enterando de muchas cosas ahora", sostuvo.

La ex polola de Diego Urrutia rompió el silencio tras su bullada confesión, en la que reveló pasajes de su relación con el comediante chileno, además de recibir recientemente una ola de críticas por redes sociales.

La joven bailarina utilizó sus historias de Instagram para pronunciarse al respecto: “Vengo a resolver dudas y quejas (...) me estoy enterando de muchas cosas ahora, cosas que yo no sabía durante la relación con el Diego y simplemente estoy en shock”, comenzó precisando.

“Para empezar, yo hablé recién ahora porque me invitaron al podcast, literal fue antes de ayer y yo recibí la invitación y dije 'wow, no tengo ningún problema con ir', porque nadie me habia invitado antes, ya que nadie sabie quien era yo”, agregó.

“Me dijo que iba a estorbar”

En relación a los detalles de la vida amorosa junto al comediante triunfador en Viña 2024, Sofía agradeció a la otra ex de Diego por contar su versión de una supuesta relación paralela cuando estaban juntos.

“De todo lo que me estoy enterado ahora, es triste para él porque finalmente no quería perder ni pan, ni pedazo. Pero bueno, ya se sabe todo, incluso agradezco a la Anaís que salió hablar sobre la relación que tuvo con el Diego cuando estaba conmigo, cuando estábamos viviendo juntos”, detalló.

“Y claro, él nunca quiso invitarme al viaje de Los Ángeles porque pese a que yo le insistí, porque tenía la oportunidad de acompañarlo, él no quiso como en muchos viajes. Me dijo que iba a estorbar en los viajes”, complementó.

“Su forma de resolver las cosas era gritando”

En esa línea, la joven indicó: “También recalcar de ese supuesto acuerdo que habíamos llegado de no exponerme. Yo nunca estuve de acuerdo con eso y nunca firmé. Sí lo hablamos (...) porque yo iniciaba la conversación. Pero cada vez que abordaba ese tema, eran unos griteríos. Te juro que algo que nunca me gustó eso de él, que su forma de resolver las cosas era gritando”.

A pesar de toda la polémica y el complejo vínculo amoroso, Sofía especificó que no guarda rencor con el comediante, asegurando que: “Si yo me lo topara de lado en la calle (...) porque yo paso muchas veces por ahí donde vive él, porque mi pololo estudia ahí y vive ahí. Siempre pienso puede que me lo tope y la verdad es que a estas alturas no me importa”.

Finalmente, Sofía detalló los motivos para no hablar antes del tema y su parecer respecto a los comentarios que ha recibido mediante a sus redes sociales.

“Creo que ya resolví consultas, quejas. Por eso no habia hablado antes, porque simplemente, como saben, yo no soy conocida, soy una mina súper piola. Si me hubiesen invitado antes, hubiese hablado antes y sé que todos somos libres de opinar, opinen no más. Me quedo con los comentarios buenos (...) Yo sé lo que hice y sé muy bien que él sabe lo que hizo”, concluyó.

Revisa el registro a continuación: