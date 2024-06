Destapan nueva acusación contra Diego Urrutia tras dichos de ex pareja: “No quiero saber más de él” - Chilevisión

Se trataría del tercer testimonio de una mujer que habría tenido una mala experiencia con el comediante, quien hace pocos días reveló que está en una relación con Carla Jara.

Una nueva acusación salió a luz contra el comediante Diego Urrutia, en medio de su relación con Carla Jara.

A través de Instagram, la periodista Cecilia Gutiérrez mostró el testimonio de una joven que aseguró haber tenido una relación con Urrutia en 2023.

"Yo te creo y lamento mucho lo que viviste, yo también lo viví con él", partió diciendo el mensaje anónimo, aparentemente enviado a Sofía Lobos, ex pareja de Urrutia que reveló una mala experiencia con él.

VER MÁS SOBRE DIEGO URRUTIA

Nueva acusación contra Diego Urrutia

La joven contó que su vínculo con Diego Urrutia duró "pocos meses" porque notó "rápidamente las banderas rojas", es decir, actitudes que la hicieron alejarse del humorista.

"Ahora recién me entero de lo que te pasó y lo que viviste, espero no haya sido en el tiempo que salía conmigo. Y si es así, yo no estaba enterada de nada", agregó.

"Solamente me comentó que eras su ex y no pasaba nada, pero yo siempre tuve una mala sensación. Tenía ganas de hablarte pero me daba miedo quedar como 'loca' o despechada", detalló la nueva mujer.

"Ahora al escucharte, sentí mucha rabia de lo que tuviste que vivir. Yo no quiero saber más de él, pero sólo decirte que te entiendo 100% y que ojalá nunca más vuelvas a ese lugar que te hizo sentir tan pequeña siendo tan grande", concluyó.

Se trataría de la tercera acusación de este tipo contra Urrutia, ya que luego del testimonio de Lobos, una joven identificada como Anaís acusó al artista jugar "a dos bandos".

Mira el mensaje acá: