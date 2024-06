“Jugando a dos bandos”: Acusan a Diego Urrutia por “triángulo amoroso” mientras conocía a Carla Jara - Chilevisión

Luego de las polémicas declaraciones de Sofía Lobos, una de sus ex parejas, ahora otra mujer de nombre Anaís aseguró que el comediante no habría sido transparente cuando mantuvieron una relación.

Una mediática semana es la que está teniendo Diego Urrutia, pues luego de confirmar su relación con Carla Jara, han aparecido diversas acusaciones por parte de supuestas ex parejas.

La primera fue Camila Lobos, quien conversó con Cecilia Gutiérrez en el podcast Bombastic y reveló supuestas actitudes que le causaron molestia o incomodidad cuando estuvieron juntos.

“Como persona no es malo; y como pololo... yo me sentía una persona que merecía ser valorada (...) Lo que me cargaba era que en los shows decía ‘estoy soltero, estoy soltero’, y en televisión incluso le preguntaban y el decía que ‘no’, ‘puede que sí' o ‘estoy andando’”, contó

Ahora, cuando permanece en el ojo del huracán, el periodista Michael Roldán reveló un presnuto "triángulo amoroso" que habría tenido el comediante, pues habría estado hasta con tres mujeres al mismo tiempo.

Diego Urrutia y un supuesto triángulo amoroso

"Esta chica, de nombre Anaís, me mandó pruebas de conversaciones que no puedo transparentar. Ella tiene imágenes, mantuvieron una relación esporádica, a distancia, y desde enero más cercana", contó en el programa Sígueme.

En ese sentido, aclaró que la mujer en cuestión señaló que "desde agosto del 2023 hasta abril del 2024 mantuvo una relación con Diego Urrutia", lo que daría cuenta de la insólita situación.

“Se supone que él estaba soltero... siempre estuvo jugando a dos bandos, y eso es lo que más me choca”, dijo la chica, dando luces de que el exitoso humorista habría estado con ella, Sofía y Carla Jara, pues a esta última la empezó a conocer en abril de este año.