Ex pareja de Diego Urrutia advirtió a Carla Jara tras nueva acusación: “Cuando se enoja…” - Chilevisión

Sofía Lobos reveló un complejo momento que vivió con el humorista durante su relación. Por lo que decidió advertir a Carla Jara de su comportamiento.

Sofía Lobos, ex pareja de Diego Urrutia, desclasificó una nueva acusación contra el comediante cuando aún estaban juntos y le mandó un mensaje Carla Jara.

La joven de 22 años señaló que ha sido blanco de duras críticas en redes sociales por hacer pública su historia con el humorista.

“La sororidad estoy viendo que no existe mucho y eso me da mucha pena. Yo fui la que recibió las agresiones. Nunca me golpeó físicamente, pero me disminuía de una forma”, confesó Lobos al medio AR13.

Supuestos episodios de violencia

Sofía Lobos comentó que sufrió tensos momentos durante los tres años que fue pareja de Diego Urrutia. Esto ya que aparentemente él no podía controlar su mal genio.

“Cuando se enoja no es de los que son capaces de decir tranquilamente una respuesta. Él lo que busca es defenderse en vez de empatizar con los sentimientos míos”, explicó.

En ese contexto la joven reveló que Urrutia: “Es de los que le pega a la muralla, le pega a los mesones”.

Sofía también argumentó que el comediante no estaba de acuerdo con que ella entrara a estudiar a un instituto.

Lo anterior, sumado a diferencias por el aseo del departamento que compartían habría desencadenado una gran pelea entre ambos.

“Me daba tanta rabia. Yo le dije: ‘ni siquiera sabes limpiar el water’, en esa discusión y me dijo: ‘Mira todo lo que he logrado, en cambio tú entraste a un instituto que nadie conoce’”, comentó.

Advertencia a Carla Jara

Frente al comportamiento de Diego Urrutia, Sofía decidió advertir nuevamente a su actual pareja: “Es una persona violenta (…) Que sean felices, pero los cachos ya no los tengo yo”.

“Da lata porque ella acaba de salir de una mala relación y que supuestamente piense que está entrando en una buena”, reflexionó la joven bailarina

“Yo a ella no la conozco, pero le están diciendo ‘oye él es así, si no quieres andar de pastel en pastel, es cosa tuya’. Ahí está la información, tómala o déjala”, concluyó.