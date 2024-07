Ex pareja de Diego Urrutia acusó cuestionables tratos del humorista: “No quería que yo saliera” - Chilevisión

La joven de 22 años acusó cuestionables situaciones hogareñas que habría tenido con Diego Urrutia, en donde el humorista no habría brillado por su simpatía con Sofía Lobos.

Sofía Lobos, ex pareja de Diego Urrutia, reveló nuevos detalles sobre cómo era la convivencia con el humorista y por qué no se sentía amada dentro de su casa junto a él.

La joven de 22 años decidió dar a conocer a la gente el tipo de persona que a su juicio sería la nueva pareja de Carla Jara, con el fin de advertir sobre algunas situaciones que podría llegar a vivir la actriz.

¿Qué dijo la ex pareja de Diego Urrutia?

En una reciente entrevista con el programa Sígueme de TV+, Sofía reveló datos impactantes sobre cómo era su convivencia, dando a conocer cosas más negativas que positivas.

"Dentro de la casa no me sentía amada, sentía que me trataba como una ama de casa o una dama de compañía porque él no quería que yo saliera con él", comentó la ex pareja de Diego Urrutia.

Sobre esta forma de ser, que aparentemente tenía el humorista, Sofía declaró que a él no le gustaba salir con ella en público, por lo que pasaba mucho tiempo sola en su departamento.

"Que iba a ser un estorbo", acusó que le decía Urrutia sobre llevarla a sus viajes por el país haciendo stand up.

Asimismo, el humorista habría pasado constantemente sacándole en cara a su ex pareja todo lo que tenía. "Sofi, yo te estoy dando un techo, Sofi yo te llevé al mundial (de baile)", le habría dicho.