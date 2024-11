Adriana Barrientos reveló últimos chats con Cathy Barriga previo a su formalización - Chilevisión

A inicios de esta semana, Cathy Barriga fue puesta en prisión preventiva por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, por lo que fue trasladada hasta el centro penitenciario de San Miguel.

Sin embargo, antes que le requisaran su celular, la ex alcaldesa de Maipú intercambió unas palabras con Adriana Barrientos, quien ahora reveló qué decían estos chats.

Durante el último programa de Zona de Estrellas, Adriana Barrientos dio a conocer un pantallazo de su última conversación con la ex edil, al mismo tiempo que daba a conocer cómo se sintió en ese momento.

"Cathy, ¿cómo vas? Estoy súper nerviosa aquí", escribió Barrientos a las 15.38 horas, momentos antes de que empezara la audiencia contra Cathy Barriga.

Con emojis de corazón, la acusada le respondió solo dos minutos más tarde, siendo este su último mensaje: "Cariños y gracias. Ahora viene mi defensa".

Casi dos horas más tarde, cuando la noticia de que Barriga había quedado en prisión preventiva salió en los medios, Adriana intentó comunicarse con su amiga, sin obtener respuesta.

"Cathy", "Qué diablos", "Estoy leyendo", "Cathy, ¿estás?", le habló la panelista, aunque sus mensajes no entraron a su celular, puesto que ya se lo habían quitado y permanecía apagado.

Ante dicha situación, Adriana confesó en su programa que para ella "fue una situación super angustiante. Me partió el alma. No puedo decir que hoy me es indiferente esto".