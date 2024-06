La Leona confesó que no está segura de si realmente era Pamela Diaz la involucrada o una amiga de la Fiera, quien se parecería físicamente.

Adriana Barrientos decidió sacar la voz tras recibir la polémica querella de parte de Pamela Díaz, luego de decir que la Fiera había ingresado drogas a un reality show.

Ante esto, la creadora de contenido para adultos reveló que las supuestas razones reales por las que habría sido demandada, sería por rencillas anteriores e incluso involucrarían al ex futbolista Esteban Paredes.

La supuesta "venganza" de Pamela Diaz contra Adriana Barrientos

"Ella está enojada conmigo por el tema de un hombre. Yo hice un reclamo formal, porque había un chiquillo en el cual yo había puesto los ojos y Pamela había quedado en hacerme gancho con él", partió diciendo la Leona en su reciente paso por el programa Con la ayuda de mis Amikas.

Ante esto, Adriana reveló que un par de fines de semanas después, Pamela estaba "a los besos con el hombre", quien más tarde reveló que se trataría de Esteban Paredes.

"A todo esto yo no sé si mi amiga (que le contó el rumor) se tomó tres piscos sour de más. Ahora también estoy dudando, porque la Pamela tiene otra amiga que es idéntica, y esa también estaba soltera. Capaz, en una de esas, se confundió mi amiga", confesó.



Puesto a que, hasta el momento, Barrientos no había dado la identidad de este hombre, las conductoras del programa lograron convencerla de dar todos los detalles sobre él.

"El hombre por el que me peleé con Pamela Díaz fue Esteban Paredes. Me lo sacaron, chiquillas, me muero. Fue el hombre por el que me tienen demandada el día de hoy. Y lo peor es que parece que Pamela no se lo comió, fue la amiga. Ella es la culpable por vestirse igual. Me pasó por enamorada, nunca más me enamoro ni me fijo en nadie", cerró.