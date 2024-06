Tras negarse al “veto de prensa”: Pamela Díaz pide cárcel para Hugo Valencia y Adriana Barrientos - Chilevisión

"No podíamos ni siquiera mencionar su nombre en un asado por cinco años", detalló Hugo Valencia al matinal Contigo en la Mañana sobre la petición de Pamela Díaz tras ser llamada narcotraficante.

A tres meses de que Pamela Díaz interpusiera una querella criminal contra Hugo Valencia y Adriana Barrientos, quienes indicaron públicamente que La Fiera era narcotraficante, la ex panelista exige que los autores de las injurias vayan a la cárcel.

"No soy narcotraficante, y segundo, no llevé marihuana ni menos maleta con setenta y tantos kilos (de droga). Y yo no gané $1.200 millones", comentó en ese entonces la afectada.

Debido a las consecuencias, principalmente laborales, que le ocasionaron a la modelo, su abogado defensor pidió"se imponga la pena de 3 años y reclusión en su grado medio y una multa de 150 UTM (casi 10 millones de pesos)".

Las condiciones de Pamela Díaz: Veto a la prensa

Hugo Valencia conversó con el matinal de Chilevisión, Contigo en la Mañana, sobre la resolución del juicio de conciliación que tuvo junto a Barrientos, y los negativos resultados en que terminó.

"No podíamos ni siquiera mencionar su nombre en un asado y teníamos que pagar un millón y medio de pesos cada vez que el nombre de ella apareciera en nuestras bocas", aclaró el panelista sobre el veto que les fue solicitado, por un periodo de 5 años.

Sin embargo, Valencia ofreció pedir disculpas públicas, ya que "cuando uno se desubica, cuando uno lanza bromas que puedan afectar a alguna persona, uno tiene la intención de pedir esa disculpa. Yo no soy soberbio. Cabe destacar que esta petición fue negada por La Fiera.

Por su parte, Adriana Barrientos definió esta demanda como "un intento de veto de prensa y un mal precedente para todos los medios de comunicación".

Ante esto, Pamela Díaz está optando porque los involucrados cumplan una sentencia en prisión, por lo que, en palabras de Valencia, "no queda otra que ir a demostrar frente a un tribunal que uno no ha cometido ningún delito".