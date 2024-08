Adriana Barrientos envió tajante advertencia a Daniela Aránguiz: “Desde hoy para adelante...” - Chilevisión

Adriana Barrientos enfureció y acusó a Daniela Aránguiz de hablar sobre su familia, por lo que prometió "ir con todo" en contra de la panelista, a quien le mandó un duro mensaje.

Adriana Barrientos se fue con todo contra Daniela Aránguiz y le lanzó una dura advertencia, luego de la extensa polémica en la que se han visto envueltas las últimas semanas junto a Daniella Campos.

Barrientos y Aránguiz han protagonizado una serie de enfrentamientos virtuales donde se han descalificado en duros términos, sin embargo, Adriana estalló cuando Daniela la acusó de unirse a Campos para dañar su imagen.

La dura advertencia de Adriana Barrientos

Es por ello que en el programa Zona de Estrellas, Barrientos aseguró que Daniela Aránguiz mentía al decir que terminó su educación media en un 2x1 cuando vivía en Dubai y aseguró que el director de dicho establecimiento fue quien reveló que no era posible en esa época.

En esa línea, Barrientos le envió una dura advertencia a Daniela Aránguiz si no deja de nombrarla: "Si Daniela Aránguiz me busca, yo respondo, después sus amiguitos me andan llamando por teléfono porque la niña está llorando en la casa", sentenció.

Además agregó: "Te lo digo, Daniela, tú sabes que vas a llorar lágrimas y tú sabes que yo te voy a sacar a ti lágrimas de sangre porque tú lo has visto, ya nos hemos topado en otras ocasiones y has visto tú misma lo que ha sucedido".

La advertencia sorprendió a sus compañeros de programa, sin embargo, Adriana siguió explayándose: "Está atacando a mi familia, entonces (...) nos vamos con todo y yo desde hoy día para adelante, al pan, pan, vino, vino".

Por otro lado, añadió: "Aránguiz, si te gustó meterte conmigo cómprate una caja de pañuelos desechables ¿Ya? Porque ni tu mejor amigo te va a poder levantar del piso".

No conforme con eso, Adriana aseguró que dicha advertencia es para "que se quede callada la boca como corresponde. Sé que no me tienes miedo porque lo que tú siempre me has tenido a mí es respeto".

Finalmente, Barrientos fue tajante y concluyó: "Eso es lo que me tiene en general la gente a mí, así que cuidadito, Danielita, que esto sí que te puede salir pero muy muy muy caro".