El tenso cara a cara de Daniella Campos con abogado de Daniela Aránguiz: “Para mí está enferma...” - Chilevisión

La ex modelo recordó un violento episodio que vivió con Daniela Aránguiz, en donde esta última la habría agredido física y verbalmente durante la grabación de un programa de TV.

Daniella Campos compartió recientemente pantalla con el abogado Claudio Rojas, encargado de defender a Daniela Aránguiz en el juicio contra Maite Orsini, instancia en que protagonizaron un tenso momento.

El conflicto inició luego de que la panelista se puso a interrogar insistentemente al jurista sobre temas asociados a su representada y una posible nueva demanda, esta vez de parte de la gemela por situaciones de violencia con la chica reality.

Las acusaciones de Daniella Campos contra Aránguiz

"¿Perjudicaría a tu representada enfrentar una nueva causa, por ejemplo, de violencia?", increpó Campos al abogado durante el último episodio del programa Zona de Estrellas de Zona Latina.

En esta misma línea, la panelista volvió a enfrentar a Rojas, esta vez diciéndole: "¿No consideras que es una persona violenta? ¿No te parece violento lo que hizo públicamente con Maite Orsini?".

Si bien el defensor de Daniela Aránguiz intentó explicar que su protegida tenía este tipo de "reacciones" en diferentes contextos, Campos lo interrumpió para recordarle el violento cruce que ambas tuvieron.

"Fui agredida por esa mujer. Daniela me empujó físicamente y me agredió verbalmente en dos ocasiones dentro de un canal de televisión", rememoró la periodista, agregando que "no es solo un tema de farándula".

"Yo estaba en mi lugar de trabajo y sin provocación alguna, fui agredida por ella. También estoy tomando acciones legales", aseguró la panelista del programa.

Ante dicho anuncio, confesó que para ella, "Aránguiz no solo es agresiva, es una persona peligrosa, ¡muy peligrosa! Alguien que es capaz de agredir físicamente en tu espacio personal, empujarte y lanzarte dentro de un camarín en un lugar de trabajo, para mí está enferma".

Sin perder la calma, el abogado de la acusada por violencia indicó: "Si algo así ocurrió, y alguien ataca a otra persona como tú lo describes, claramente es violento. No tengo nada que justificar, ni decir, ni tampoco dudar de lo que estás contando".