Leonardo Farkas visitó a mujer con hijo electrodependiente por donación: “Si se hubiese muerto...” - Chilevisión

El empresario acudió a su cuenta en X para donarle $2 millones a la mujer que, entre llantos, contó su caso en el matinal Contigo en la mañana.

Tras anunciar su donación, Leonardo Farkas visitó la casa de la mujer que denunció los graves problemas que ha tenido por el corte de luz con su hijo electrodependiente.

Cabe recordar que este martes el empresario acudió a su cuenta en X para comunicar la donación dee $2 millones a la mujer que, entre llantos, contó en el matinal Contigo en la Mañana cómo ke ha afectado el corte de luz que se extiende hasta por 6 días en algunas comunas.

Leonardo Farkas se reúne con mujer que ayudó

Según se puede ver en un video compartido por Agencia UNO, Farkas visitó a la mujer, quien explicó por qué decidió contar su historia en el matinal de Chilevisión.

"A mí me dio rabia que saliera el generente de ENEL y dijera 'disculpa'... Si mi hijo se hubiese muerto, ¿las disculpas a mí me sirven? No me sirven", argumentó la mujer.

En la conversación, la denunciante también contó que deben pagar una deuda de luz de $115 mil.

"¿Sabe cuánto es la subvención de la Ley Electrodependiente?", le preguntó al empresario. "$6.750", agregó, una respuesta que generó una reacción de asombro en Farkas.

VER MÁS SOBRE ENEL

Él, por su parte, añadió que "por eso es que cuando yo le dije que pusieran con tanto cobre que hay acá, con tantos recursos naturales, tanto litio...".

"Porque siempre le echan la culpa a los ricos, que los empresarios... pero bueno, la gente trabaja, tiene que pagar sus impuestos, pero en los recursos naturales que hay...", fue parte de la reflexión.