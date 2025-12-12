 Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero - Chilevisión
12/12/2025 09:44

Niño se iba a graduar de octavo básico: Revelan nuevos detalles del crimen de padre e hijo en Cabrero

Un familiar de las víctimas señaló que el padre asesinado esta semana en un camino rural había viajado especialmente a esa ciudad para presenciar la ceremonia de graduación de su hijo.

Publicado por CHV Noticias

Juan Carlos Vega, hermano y tío del padre e hijo que murieron asesinados esta semana en un camino rural en Cabrero, entregó nuevos antecedentes del caso que ha causado conmoción en la región del Bíobio.

El familiar entregó detalles inéditos del contexto en que ocurrió el crimen al informar que el niño fallecido, de solo 15 años, estaba ad portas de su graduación de octavo básico en la Escuela Enrique Zañartu.

Por lo mismo, su hermano y padre del adolescente, de 42 años, había viajado hasta esa ciudad especialmente para presenciar la ceremonia y acompañar a su hijo.

"Él se vino antes del trabajo porque su hijo tenía su graduación. Estuvo dos horas con él y después le quitaron la vida", lamentó en conversación con Sabes.

"El niño no tenía la culpa, mataron a un inocente"

Sobre su teoría del doble homicidio, Vega apuntó a un asalto, pues reveló que a su hermano "lo fueron a buscar a la casa como si fuera para hacer un flete, tipo Uber, y le quitaron su billetera, su auto, todo".

"El niño no tenía ninguna culpa. No sé para qué lo mataron. Mataron a un inocente", expresó en el citado medio, Luego se refirió a la detención del primer involucrado.

"Tomaron detenido a quien le quitó la vida a mi hermano y mi sobrino, pero no nos dejaron entrar para saber lo que estaba pasando", acusó el individuo.

Finalmente, el hermano de la víctima manifestó que "solo exigimos justicia, porque aquí están ocurriendo muchas cosas y hasta ahora no se sabe nada”.

“Él era un hombre de trabajo. Venía de cumplir su turno en el norte, de 7×7, y llegó a su casa para morir. Nosotros solo queremos que esto se investigue como corresponde”, afirmó.

