Jeannette Jara tras Debate Presidencial 2025 por dichos sobre Machado: “No tengo ninguna vinculación con Maduro” - Chilevisión

Jeannette Jara entregó sus impresiones tras el Debate Presidencial 2025 y abordó sus palabras respecto de María Corina Machado, líder opositora venezolana: “Sé que ha tenido ciertos intentones golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres”, señaló Jara. En ese contexto, se le consultó si sus dichos tenían relación con los de Nicolás Maduro, quien aseguró que Machado es una “criminal” que estaría conspirando contra su gobierno. Al respecto, contestó tajantemente: “No, no apunto para nada lo que ha dicho Nicolás Maduro. No tengo ninguna vinculación con Maduro y, es más, lo considero un dictador y espero que en Venezuela vuelva pronto la democracia”.