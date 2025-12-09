 “Soy profesional”: Faloon Larraguibel destapó la verdad de su “cero onda” con Camila Andrade - Chilevisión
09/12/2025 14:35

“Soy profesional”: Faloon Larraguibel destapó la verdad de su “cero onda” con Camila Andrade

Pese a que bailaron juntas este lunes, las participantes de Fiebre de Baile transparentaron que no existe "feeling" entre ellas. La exYingo reveló la razón de esta supuesta enemistad.

Publicado por CHV Noticias

Faloon Larraguibel explicó el origen de su enemistad con Camila Andrade, con quien le tocó realizar cuarteto este lunes en Fiebre de Baile.

Ambas participantes salieron a la pista con sus respectivos bailarines para montar una coreografía de música axé.

Durante la evaluación, transparentaron que no se llevan bien, pero que de igual manera sacaron adelante la presentación.

"Entre nosotras, en realidad, más que conflicto, porque yo no tengo conflicto alguno, de pronto no hay feeling, nomás. Pero yo creo que las dos somos súper profesionales. No hay mala onda, simplemente no hay onda", sinceró Andrade.

El origen de la enemistad de Faloon Larraguibel y Camila Andrade

En conversación con la cuenta de Instagram Tiomichi.cl, Larraguibel explicó por qué "no hay onda" con Camila Andrade.

"Yo soy amiga de Carla Jara", dijo Faloon, lanzando una sonrisa y recordando la polémica relación que tuvo Andrade con Francisco Kaminski, exesposo de Jara.

"Yo soy súper profesional en ese sentido, dejo las cuestiones de lado y hago lo que tengo que hacer. Obviamente, quiero destacar y verme bien, y quiero que la otra persona se vea bien si estamos en un grupo", agregó la ex chica Yingo.

Cabe recordar que Larraguibel compartió con Carla Jara en la teleserie Vampiras (2011) de Chilevisión. Desde entonces, nació una amistad que perduraría hasta hoy.

