El fallo de Faloon y Camila Andrade en Fiebre de Baile que Raquel Argandoña no perdonó: “Agradezcan que...” - Chilevisión

Faloon Larraguibel y Camila Andrade se hicieron las desentendidas con respecto a un paso en el final de la coreografía y, al darse cuenta del fallo, la presidenta del jurado fue severa con su evaluación.

Raquel Argandoña tomó una inédita decisión en el último capítulo de Fiebre de Baile tras ver la presentación de dos participantes.

Camila Andrade y Faloon Larraguibel hicieron grupo en una noche de cuartetos y bailaron al ritmo de los mejores éxitos de Axé Bahía.

Inicialmente la performance fue del gusto de la presidenta del jurado y se llevaron una calificación de 8 puntos, la más alta del jurado. Pero todo cambió al revisar las cámaras.

Raquel cambió su evaluación

Raquel Argandoña advirtió sobre un paso mal ejecutado en el final de la coreografía de Faloon Larraguibel, pero desconocieron el error.

Sin embargo, Vasco Moulian pidió la revisión del baile, donde quedó en evidencia un problema de Camila Andrade, quien se había desentendido del reclamo.

“Camila, lo siento. Usted hace un movimiento como que iba a hacer el lift y no lo pudo hacer por lo tanto quiero rectificar mi nota”, alegó la presidenta del jurado de Fiebre de Baile.

Según argumentó, su cambio fue debido a que “no me gusta que me mientan. Yo pregunté en muy buena onda y le creí a la participante”.

Inmediatamente Argandoña cambió su nota 8 y castigó a las concursantes con un 3. “Y que agradezcan que nos le pongo el 1. Y no voy a discutir con las participantes”, cerró.

