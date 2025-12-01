 Raquel Argandoña sorprendió con decoración navideña: Detalle llamó la atención de su seguidores - Chilevisión
01/12/2025 10:33

Raquel Argandoña sorprendió con decoración navideña: Detalle llamó la atención de su seguidores

La jurado de Fiebre de Baile mostró en detalle la decoración y adornos que eligió para este año, resaltando las luces, brillos y los tonos amarillos al interior de su departamento.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Como ya es tradición en esta época, Raquel Argandoña sorprendió a sus seguidores de redes sociales con su decoración para esta Navidad

La comunicadora es una amante de las festividades de fin de año y acostumbra a compartir detalles de los adornos que elige cada año para su casa. 

A través de su cuenta de Instagram la jurado de Fiebre de Baile le dio la bienvenida a la Navidad 2025 instalando su árbol y una elegante decoración en toda su casa. 

“Ya que tanto me lo pidieron… aquí está mi nuevo árbol de Navidad”, escribió en su publicación. 

En las imágenes que compartió Raquel Argandoña mostró que apostó por colores tradicionales y adornos en tonos dorados y amarillos con gran predominio de luces y brillos. 

Otro elemento central fue un gran pesebre que dejó en una de las esquinas de su hogar, haciendo juego con el resto de ornamentos y que llamó la atención de sus seguidores.

“Este año quise algo más cálido, y detalles que me encantan. ¿Qué les parece?”, agregó.

La Navidad de Raquel Argandoña

