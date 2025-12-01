Raquel Argandoña sorprendió con decoración navideña: Detalle llamó la atención de su seguidores - Chilevisión

La jurado de Fiebre de Baile mostró en detalle la decoración y adornos que eligió para este año, resaltando las luces, brillos y los tonos amarillos al interior de su departamento.

Como ya es tradición en esta época, Raquel Argandoña sorprendió a sus seguidores de redes sociales con su decoración para esta Navidad.

La comunicadora es una amante de las festividades de fin de año y acostumbra a compartir detalles de los adornos que elige cada año para su casa.

A través de su cuenta de Instagram la jurado de Fiebre de Baile le dio la bienvenida a la Navidad 2025 instalando su árbol y una elegante decoración en toda su casa.

“Ya que tanto me lo pidieron… aquí está mi nuevo árbol de Navidad”, escribió en su publicación.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

En las imágenes que compartió Raquel Argandoña mostró que apostó por colores tradicionales y adornos en tonos dorados y amarillos con gran predominio de luces y brillos.

Otro elemento central fue un gran pesebre que dejó en una de las esquinas de su hogar, haciendo juego con el resto de ornamentos y que llamó la atención de sus seguidores.

“Este año quise algo más cálido, y detalles que me encantan. ¿Qué les parece?”, agregó.

La Navidad de Raquel Argandoña