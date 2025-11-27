 Se acaba el plazo para aumentar tu Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito clave y cómo hacerlo - Chilevisión
Minuto a minuto
“Si quieres te lo googleo” y “miren los dichos de Boric”: Los momentos de Jara y Kast en foro de Elecciones 2025 Era estudiante de arquitectura: Lo que se sabe del universitario asesinado en su edificio en Santiago Desastre ambiental en Lago Chungará: Camión boliviano derramó 25.000 litros de aceite en bofedal “Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025 Asesinato en Santiago: Mataron de un disparo a joven en la puerta de su edificio
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/11/2025 10:26

Se acaba el plazo para aumentar tu Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito clave y cómo hacerlo

El monto base del aguinaldo se puede aumentar en $16.415 por cada carga familiar que se tenga acreditada hasta este domingo 30 de noviembre.

Publicado por Fernanda Valdenegro

Se acerca fin de año y en diciembre comienza la entrega del Aguinaldo de Navidad para pensionados, el que se deposita de forma automática.

Este año el monto base del Aguinaldo de Navidad 2025 para pensionados es de $29.055, según lo que estableció el IPS. 

Pero existe la posibilidad de aumentar en $16.415 por cada carga familiar que se tenga acreditada, trámite para el cual hay plazo hasta el 30 de noviembre de 2025.

Cómo actualizar tus cargas familiares

Para acreditar una carga familiar hay que ingresar al sitio web de ChileAtiende seguir los siguiente pasos:

  • Ingresar en el buscador “Asignación Familiar”
  • Hacer click en la opción “Agregar o extinguir carga”
  • Ingresa tu RUT y ClaveÚnica y agrega los datos correspondierntes a tu carga familiar

Requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad 2025

Podrán recibir el Aguinaldo de Navidad 2025 aquellos que cumplan con estos requisitos al 30 de noviembre:

  • Recibir una pensión:
    • Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI).
    • De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social.
    • Por un accidente del trabajo, a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL).
    • De reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech).
    • De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez).
    • De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).
  • Ser una persona beneficiaria:
    • Del Subsidio por Discapacidad.
    • De la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Estos son todos los bonos estatales que puedes cobrar la última semana de noviembre

Lo último

Lo más visto

“Irrespetuoso tu trato”: Dardos entre Jara y Kast marcan primer encuentro antes de segunda vuelta 2025

Los candidatos presidenciales participaron esta mañana del "primer foro social", donde abordaron problemáticas como la pobreza, desigualdad e inequidad. Es su primer encuentro luego de las elecciones.

27/11/2025

Noche de tensión con el jurado: Querida estrella de Fiebre de Baile fue eliminada del programa

María José Quiroz, Faloon Larraguibel y Nicole "Luli" Moreno fueron las tres bailarinas que mostraron sus mejores movimientos para permanecer una semana más en competencia.

27/11/2025

“Señorita, se sienta...”: El motivo que originó severo reto de jueza a Daniela Aránguiz en audiencia

La magistrada perdió la paciencia con la panelista de TV, quien se conectó desde Miami a la audiencia por la querella de Juan David Rodríguez en su contra.

27/11/2025

“Es un alivio brutal”: Habla hermana de adolescente acosada en Osorno tras captura del hombre

Belén Castillo, joven que expuso el impactante caso en redes sociales, reaccionó a la captura del hombre en la Carretera Austral. "Han sido unos días brutalmente estresantes", afirmó.

27/11/2025