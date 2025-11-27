Se acaba el plazo para aumentar tu Aguinaldo de Navidad 2025: Revisa el requisito clave y cómo hacerlo - Chilevisión

El monto base del aguinaldo se puede aumentar en $16.415 por cada carga familiar que se tenga acreditada hasta este domingo 30 de noviembre.

Se acerca fin de año y en diciembre comienza la entrega del Aguinaldo de Navidad para pensionados, el que se deposita de forma automática.

Este año el monto base del Aguinaldo de Navidad 2025 para pensionados es de $29.055, según lo que estableció el IPS.

Pero existe la posibilidad de aumentar en $16.415 por cada carga familiar que se tenga acreditada, trámite para el cual hay plazo hasta el 30 de noviembre de 2025.

Cómo actualizar tus cargas familiares

Para acreditar una carga familiar hay que ingresar al sitio web de ChileAtiende seguir los siguiente pasos:

Ingresar en el buscador “Asignación Familiar”

Hacer click en la opción “Agregar o extinguir carga”

Ingresa tu RUT y ClaveÚnica y agrega los datos correspondierntes a tu carga familiar

Requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad 2025

Podrán recibir el Aguinaldo de Navidad 2025 aquellos que cumplan con estos requisitos al 30 de noviembre: