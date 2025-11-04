Adultos mayores recibirán aguinaldo de Navidad 2025: Conoce el nuevo monto y la fecha de pago - Chilevisión

El beneficio tiene como finalidad apoyar los gastos propios de fin de año para los pensionados que reúnen los requisitos legales. Conoce todos los detalles acá.

Como ya es tradición, adultos mayores de todo Chile recibirán en diciembre el esperado Aguinaldo de Navidad junto a su pensión mensual, sin la necesidad de postular.

Este beneficio tiene como finalidad apoyar los gastos propios de fin de año para los pensionados que reúnen los requisitos legales.

Al pagarse junto con la pensión de diciembre, se convierte en un aporte adicional que buscan aprovechar miles de personas mayores en el país.

Monto del Aguinaldo de Navidad para pensionados 2025

El Instituto de Previsión Social (IPS) reveló que en 2025 el monto base del Aguinaldo de Navidad para pensionados será de $29.055.

Esta cifra aumentará en $16.415 por cada carga familiar que tengas acreditada al 30 de noviembre de 2025, aunque no tengas derecho a cobrar la Asignación Familiar, porque tu ingreso mensual es superior a $1.335.450.

¿Quiénes reciben el Aguinaldo de Navidad 2025?

Para recibir el Aguinaldo de Navidad, debes cumplir con alguna de las siguientes condiciones al 30 de noviembre de 2025:

Recibir una pensión : Del Instituto de Previsión Social (IPS): Pensión Garantizada Universal (PGU) o Básica Solidaria de Invalidez (PBSI). De una ex caja de previsión o ex Servicio de Seguro Social. Por un accidente del trabajo, a cargo de una mutualidad de empleadores o del Instituto de Seguridad Laboral (ISL). De reparación: Ley Nº 19.123 (Rettig) y Ley Nº 19.992 (Valech). De una AFP o compañía de seguro con garantía estatal, o Aporte Previsional Solidario (de Vejez o de Invalidez). De la Dirección de Carabineros de Chile (Dipreca) o de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena).

: Ser una persona beneficiaria : Del Subsidio por Discapacidad. De la indemnización compensatoria especial para la industria del carbón.

:

Consulta con tu RUT fecha de pago de Aguinaldo de Navidad

Si crees que reúnes las condiciones para obtener el beneficio, consulta cuándo recibirás el pago a través del verificador de ChileAtiende.