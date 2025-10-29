Proyecto busca que adultos mayores paguen menos contribuciones: En qué consiste y quiénes lo recibirían - Chilevisión

La iniciativa del gobierno busca establecer que el pago de contribuciones por la vivienda de las personas mayores sea de un monto con un tope máximo. Estos son los detalles.

El gobierno presentó un proyecto de ley busca aliviar la carga del pago de contribuciones del impuesto territorial para los adultos mayores.

La iniciativa busca que se legisle sobre la problemática que tiene personas mayores que lograron tener su casa propia, pero que el pago de contribuciones representa una carga significativa en sus ingresos.

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto de ley que introduce beneficios a las personas adultas mayores respecto del impuesto territorial busca establecer que el pago de contribuciones por la vivienda sea de un monto con un tope máximo equivalente al 5% de sus ingresos anuales.

Actualmente, el 74% de los 1.5 millones de adultos mayores que son propietarios están exentos del pago. Sin embargo, hay todavía existen casi 400 mil personas que sí deben pagar el impuesto.

De aprobarse el proyecto, serían 75.851 adultos mayores los que se verían beneficiados, permitiendo que el 67% de quienes hoy pagan este impuesto accedan al nuevo beneficio tributario.

¿Quiénes pueden verse beneficiados con el pago de contribuciones?

De acuerdo a lo que estipula el proyecto de ley, existen dos grupos que podrían verse beneficiados, dependiendo del avalúo de la vivienda.

Personas mayores de bajos ingresos (hasta $11.1 millones aproximadamente)

Si su vivienda supera el avalúo máximo para estar exenta, su contribución anual no podrá exceder el 5% de sus ingresos.

Personas mayores de ingresos medios (de $11.1 millones a $24.7 millones)

Pagarán el monto que sea menor entre:

El 50% de lo que les correspondería pagar por contribuciones según la ley actual.

El 5% de sus ingresos anuales.

¿En qué etapa está el proyecto?

El proyecto fue ingresado esta semana por el Ministerio de Hacienda a la Cámara de Diputadas y Diputados, por lo que debe iniciar su trámite legislativo, aunque cuenta con orden de discusión inmediata