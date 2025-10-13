 Adultos mayores sufrieron turbazo en Buin: Delincuentes comieron empanadas mientras desvalijaban la casa - Chilevisión
Minuto a minuto
Rediseño en comando de Jeannette Jara: Albornoz deja la vocería tras críticas Reportan largas filas y paraderos colapsados tras masiva falla de Metro de Santiago Sismo se registra en la zona norte de Chile Metro de Santiago informa problemas en casi la mitad de la Línea 5 por tren detenido Hermana de joven desaparecida tras ir a disco revela su teoría: “Aunque me duela en el alma...”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
13/10/2025 16:20

Adultos mayores sufrieron turbazo en Buin: Delincuentes comieron empanadas mientras desvalijaban la casa

Los antisociales estuvieron casi una hora dentro del domicilio, que aprovecharon para sustraer y comer empanadas en la cocina.

Publicado por CHV Noticias

Un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un insólito turbazo en la comuna de Buin durante la madrugada de este lunes.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:00 de la mañana, cuando un grupo de tres antisociales llegó al lugar y, forzando la puerta a patadas, ingresó a la vivienda para concretar el robo.

Según los dueños de casa, el robo fue atípico por varias razones.

La primera es que la conducta de los asaltantes no fue violenta. Y es que, pese a amenazarlos con armas de fuego al comienzo, luego los antisociales habrían tenido un trato "cordial" durante el robo.

En ese sentido, la dueña de casa afectada los calificó como "respetuosos".

El segundo motivo que llamó la atención fue el largo tiempo que los asaltantes estuvieron dentro de la casa, superando los 45 minutos.

Según relatan testigos, eso, además, dio tiempo para que los antisociales sustrajeran y comieran empanadas y otros alimentos desde la cocina.

Los delincuentes se llevaron un cuantioso botín que incluyó joyas, una camioneta y un televisor, entre otras especies. El vehículo, que contaba con GPS, fue hallado abandonado en Bajos de Mena, Puente Alto.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Trabajadores reciben bono de hasta $22 mil: Consulta con tu RUT si te corresponde la Asignación Familiar

Lo último

Lo más visto

“Tengo las manos limpias”: Daniel Fuenzalida mostró cifras por millonarias deudas con Rosario Bravo

El animador hizo un mea culpa donde también pidió disculpas a Sergio Rojas por la inscripción del dominio de otro programa y aseguró que nunca hubo una mala intención en sus acciones.

13/10/2025

VIDEO | Empresario agredió y amenazó con una pistola a repartidor en Laguna Verde

La víctima llegó hasta la propiedad del individuo para descargar unas cerámicas. Ante su negativa de llevarlas al fondo del terreno, el empresario comenzó a agredirlo de forma verbal y lo amenazó con una pistola.

13/10/2025

A los 45 años muere Carolina del Real, activista e influencer en la prevención del VIH

Los actos fúnebres comenzarán este lunes a las 13:00 horas, con una misa en su honor y horas más tarde se realizará su funeral en cementerio Parque del Recuerdo.

13/10/2025

“No me daba para más”: El lamento de Helhue Sukni tras su gran fiesta de cumpleaños

La abogada tenía la intención de invitar a 250 personas, pero no pudo pagar tanto dinero: "Uno nunca sabe cuánto tiempo va a durar", aseguró.

13/10/2025
Publicidad