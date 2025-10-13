Adultos mayores sufrieron turbazo en Buin: Delincuentes comieron empanadas mientras desvalijaban la casa - Chilevisión

Un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un insólito turbazo en la comuna de Buin durante la madrugada de este lunes.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:00 de la mañana, cuando un grupo de tres antisociales llegó al lugar y, forzando la puerta a patadas, ingresó a la vivienda para concretar el robo.

Según los dueños de casa, el robo fue atípico por varias razones.

La primera es que la conducta de los asaltantes no fue violenta. Y es que, pese a amenazarlos con armas de fuego al comienzo, luego los antisociales habrían tenido un trato "cordial" durante el robo.

En ese sentido, la dueña de casa afectada los calificó como "respetuosos".

El segundo motivo que llamó la atención fue el largo tiempo que los asaltantes estuvieron dentro de la casa, superando los 45 minutos.

Según relatan testigos, eso, además, dio tiempo para que los antisociales sustrajeran y comieran empanadas y otros alimentos desde la cocina.

Los delincuentes se llevaron un cuantioso botín que incluyó joyas, una camioneta y un televisor, entre otras especies. El vehículo, que contaba con GPS, fue hallado abandonado en Bajos de Mena, Puente Alto.