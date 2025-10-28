 IPS entrega bono de hasta $32 mil sin postulación cumpliendo estos tres requisitos - Chilevisión
Minuto a minuto
Caso Krishna Aguilera: 3 detenidos quedan en prisión preventiva y menor de edad será internada Así fue el allanamiento a oficinas de Codelco por tragedia en El Teniente: Hubo diligencias en 4 regiones Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera Adulto mayor de 94 años murió en total abandono hace 12 meses: Cuerpo fue encontrado este martes Impacto en Iquique: Recién nacido fue abandonado en terminal de buses
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
28/10/2025 18:43

IPS entrega bono de hasta $32 mil sin postulación cumpliendo estos tres requisitos

Quienes estén a cargo del cuidado de adultos mayores con dependencia severa pueden recibir un aporte económico que entrega Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Consulta con tu RUT si te corresponde.

Publicado por Fernanda Valdenegro

El Bono Cuidadora Adulto Mayor es un reconocimiento económico a quienes entregan su tiempo y esfuerzo en el cuidado de personas con alta dependencia.

El beneficio está dirigido principalmente a mujeres, pero también a cuidadores que apoyan o están a cargo del cuidado de adultos mayores con dependencia severa, según lo establecido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El bono es otorga un apoyo económico mensual de hasta $32.991, el cual no es imponible ni tributable, por lo que se puede complementar con otros beneficios estatales, y el pago se realiza mediante el Instituto de Previsión Social (IPS).

Requisitos: ¿Quiénes pueden recibir el Bono Cuidadora?

El Bono Cuidadora no requiere postulación, pero para recibirlo es necesario que los beneficiarios cumplan con los siguientes requisitos:

  • Ser cuidador directo de una persona con dependencia severa.
  • No estar institucionalizado ni dedicarse exclusivamente al apoyo económico del causante.
  • Ser parte del Programa de Atención Domiciliaria del Ministerio de Salud.

¿Cuántos bonos puede recibir un mismo cuidador?

Quienes cumplan con los requisitos del Bono Cuidadora Adulto Mayor pueden recibir más de un pago siempre y cuando se cumplan estos casos:

  • Hasta tres mensuales: si tiene parentesco con los causantes (consanguinidad o afinidad).
  • Hasta dos mensuales: si no existe vínculo de parentesco con los causantes.

Consulta con tu RUT si recibes el bono

Para saber si te corresponde el pago de los $32.991 del Bono Cuidadora Adulto Mayor puedes consultar con tu RUT en la plataforma web del IPS o directamente haciendo clic en este enlace. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Eres mamá? Con esta fórmula puedes recibir hasta $950 mil pesos todos los meses

Lo último

Lo más visto

El clan familiar de Héctor Noguera: Quiénes son los hijos y nietos que continúan su legado

El actor tuvo seis hijos, quienes actualmente están ligados al mundo teatral y artístico. Además, tres de sus nietas siguieron sus pasos en la actuación.

28/10/2025

Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera

El caso es investigando como un secuestro con homicidio y Ministerio Público señalan que habría sido planificado. Por el momento hay seis detenidos, incluido Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición de la joven.

28/10/2025

De Sigrid Alegría a Tonka Tomicic: Famosos de luto por muerte de Héctor Noguera rinden emotivos homenajes

El presidente Boric decretó Duelo Oficial por el fallecimiento del querido actor, mientras que colegas y otras celebridades dedicaron sensibles palabras para Tito Noguera a través de redes sociales.

28/10/2025

“Siempre quiso ser la mano derecha”: Hermana de Krishna revela teoría y apunta a supuesta suegra de Juan Beltrán

Entre las seis personas detenidas se encuentran dos mujeres, una adulta de 34 años llamada Rosa y su hija, una menor de 17 años quienes habrían amenazado a Krishna Aguilera por supuestos celos.

28/10/2025