IPS entrega bono de hasta $32 mil sin postulación cumpliendo estos tres requisitos - Chilevisión

Quienes estén a cargo del cuidado de adultos mayores con dependencia severa pueden recibir un aporte económico que entrega Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Consulta con tu RUT si te corresponde.
El Bono Cuidadora Adulto Mayor es un reconocimiento económico a quienes entregan su tiempo y esfuerzo en el cuidado de personas con alta dependencia.
El beneficio está dirigido principalmente a mujeres, pero también a cuidadores que apoyan o están a cargo del cuidado de adultos mayores con dependencia severa, según lo establecido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
El bono es otorga un apoyo económico mensual de hasta $32.991, el cual no es imponible ni tributable, por lo que se puede complementar con otros beneficios estatales, y el pago se realiza mediante el Instituto de Previsión Social (IPS).
El Bono Cuidadora no requiere postulación, pero para recibirlo es necesario que los beneficiarios cumplan con los siguientes requisitos:
Quienes cumplan con los requisitos del Bono Cuidadora Adulto Mayor pueden recibir más de un pago siempre y cuando se cumplan estos casos:
Para saber si te corresponde el pago de los $32.991 del Bono Cuidadora Adulto Mayor puedes consultar con tu RUT en la plataforma web del IPS o directamente haciendo clic en este enlace.