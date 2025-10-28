IPS entrega bono de hasta $32 mil sin postulación cumpliendo estos tres requisitos - Chilevisión

Quienes estén a cargo del cuidado de adultos mayores con dependencia severa pueden recibir un aporte económico que entrega Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Consulta con tu RUT si te corresponde.

El Bono Cuidadora Adulto Mayor es un reconocimiento económico a quienes entregan su tiempo y esfuerzo en el cuidado de personas con alta dependencia.

El beneficio está dirigido principalmente a mujeres, pero también a cuidadores que apoyan o están a cargo del cuidado de adultos mayores con dependencia severa, según lo establecido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

El bono es otorga un apoyo económico mensual de hasta $32.991, el cual no es imponible ni tributable, por lo que se puede complementar con otros beneficios estatales, y el pago se realiza mediante el Instituto de Previsión Social (IPS).

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Requisitos: ¿Quiénes pueden recibir el Bono Cuidadora?

El Bono Cuidadora no requiere postulación, pero para recibirlo es necesario que los beneficiarios cumplan con los siguientes requisitos:

Ser cuidador directo de una persona con dependencia severa.

No estar institucionalizado ni dedicarse exclusivamente al apoyo económico del causante.

Ser parte del Programa de Atención Domiciliaria del Ministerio de Salud.

¿Cuántos bonos puede recibir un mismo cuidador?

Quienes cumplan con los requisitos del Bono Cuidadora Adulto Mayor pueden recibir más de un pago siempre y cuando se cumplan estos casos:

Hasta tres mensuales: si tiene parentesco con los causantes (consanguinidad o afinidad).

Hasta dos mensuales: si no existe vínculo de parentesco con los causantes.

Consulta con tu RUT si recibes el bono

Para saber si te corresponde el pago de los $32.991 del Bono Cuidadora Adulto Mayor puedes consultar con tu RUT en la plataforma web del IPS o directamente haciendo clic en este enlace.