 Raquel Argandoña tomó drástica decisión en Fiebre de Baile: Cony y Princesa Alba quedaron en shock - Chilevisión
Minuto a minuto
Amigo de piloto fallecido que usó sus tarjetas quedó con firma mensual y arraigo “Él tiró la micro para matar”: Familia pide justicia por fatal atropello de un bus Red en medio de conflicto vial De proyecto educativo a establo abandonado: Caballos corrían en plena plaza y calles de Quilicura “En cualquier momento la veo por ahí sola”: Hombre denunciado por acoso a menor está prófugo y sigue amenazando Impacto en Casablanca: PDI y fiscalía ECOH investigan desaparición de cuatro extranjeros en pocos días
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/11/2025 15:59

Raquel Argandoña tomó drástica decisión en Fiebre de Baile: Cony y Princesa Alba quedaron en shock

Por primera vez en lo que va del programa, el honorable se vio superado por dos de las participantes, lo que los obligó a hablar con los productores del programa en medio de la transmisión.

Publicado por CHV Noticias

Un momento sin precedentes se vivió durante la noche de este lunes en la emisión del nuevo capítulo de Fiebre de Baile.

A medida que la competencia avanza, las parejas van dejando lo mejor de sí en la pista, haciendo más difícil el trabajo del jurado al momento de tomar una decisión.

Esta vez, Cony Capelli y Princesa Alba fueron las protagonistas de una jornada inédita en el estelar de Chilevisión, instancia en la que ambas demostraron por qué son dos de las favoritas del programa de baile. 

Cony Capelli y Princesa Alba protagonizan final inédito en Fiebre de Baile

Durante la última noche de Fiebre de Baile, las parejas debían competir sobre la pista utilizando al mismo artista.

Los ganadores de la batalla pasarían directo a la lucha por la inmunidad de esta semana, mientras que los perdedores irían a una nueva gala de eliminación. 

Sin embargo, cuando fue el turno de Cony Capelli y Princesa Alba, el jurado destacó el nivel demostrado por las dos participantes al ritmo de Dua Lipa, al punto de que no lograron inclinarse por una de ellas como ganadora. 

Lo anterior generó que la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, hiciera una sorpresiva petición a la productora: Por primera vez en Fiebre de Baile se tomó la decisión de que ambas concursantes pasaran a la batalla por inmunidad

Publicidad

Destacamos

Noticias

¡Comenzó este martes! Revisa cómo postular acá a la cuarta convocatoria del Subsidio Eléctrico

Lo último

Lo más visto

“Papi, ¿dónde vienes?”: Padre reveló el último audio de su hija que murió atropellada en Quilicura

La tragedia ocurrió el sábado pasado en calle Intendente Saavedra y, tal como quedó registrado en cámaras de seguridad, el motorista responsable del siniestro vial conducía a exceso de velocidad.

25/11/2025

¿Error de John Bowe? La jugada que abre la esperanza a Mane Swett para recuperar custodia de su hijo

Cámaras de Primer Plano sorprendieron a la actriz a la salida de un tribunal de Nueva York, en Estados Unidos, en medio de una nueva arremetida judicial para recuperar a su hijo.

24/11/2025

“¿Estás esperando...?”: La emotiva reacción de Emeterio Ureta al enterarse del embarazo de Tita

A través de TikTok, la hija del empresario publicó el momento en que le contó a su padre que está embarazada.

25/11/2025

Encuesta Criteria: Así se encuentran las preferencias presidenciales de cara a la segunda vuelta

El candidato del partido Republicano, José Antonio Kast, se consolidó en el primer lugar con un 59% de las preferencias ante la pregunta "¿quién crees que será el próximo presidente?".

23/11/2025