Raquel Argandoña tomó drástica decisión en Fiebre de Baile: Cony y Princesa Alba quedaron en shock - Chilevisión

Por primera vez en lo que va del programa, el honorable se vio superado por dos de las participantes, lo que los obligó a hablar con los productores del programa en medio de la transmisión.

Un momento sin precedentes se vivió durante la noche de este lunes en la emisión del nuevo capítulo de Fiebre de Baile.

A medida que la competencia avanza, las parejas van dejando lo mejor de sí en la pista, haciendo más difícil el trabajo del jurado al momento de tomar una decisión.

Esta vez, Cony Capelli y Princesa Alba fueron las protagonistas de una jornada inédita en el estelar de Chilevisión, instancia en la que ambas demostraron por qué son dos de las favoritas del programa de baile.

Durante la última noche de Fiebre de Baile, las parejas debían competir sobre la pista utilizando al mismo artista.

Los ganadores de la batalla pasarían directo a la lucha por la inmunidad de esta semana, mientras que los perdedores irían a una nueva gala de eliminación.

Sin embargo, cuando fue el turno de Cony Capelli y Princesa Alba, el jurado destacó el nivel demostrado por las dos participantes al ritmo de Dua Lipa, al punto de que no lograron inclinarse por una de ellas como ganadora.

Lo anterior generó que la presidenta del jurado, Raquel Argandoña, hiciera una sorpresiva petición a la productora: Por primera vez en Fiebre de Baile se tomó la decisión de que ambas concursantes pasaran a la batalla por inmunidad.