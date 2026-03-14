¿Se farreó el Oscar 2026? La polémica que podría costarle caro a Timothée Chalamet - Chilevisión

El actor de Marty Supreme, nominada a Mejor Película, ha enfrentado duras críticas alrededor del mundo por sus dichos sobre el ballet y la ópera.

Timothée Chalamet, nominado a Mejor Actor en los premios Oscar 2026 por su interpretación en Marty Supreme, se encuentra en el ojo del huracán.

El estadounidense causó polémica por sus dichos en el evento Town Hall organizado por CNN y la revista Variety, donde conversó con Matthew McConaughey (Interestellar) el pasado 24 de febrero.

¿Qué dijo Timothée Chalamet?

Chalamet le confesó a su colega: "Admiro a las personas, y yo mismo lo he hecho, (que) van a un programa de entrevistas y dicen: 'Oye, tenemos que mantener vivos los cines. Tenemos que mantener vivo este género'".

"Y otra parte de mí siente que, si la gente quiere verlo, como Barbie, como Oppenheimer, lo verán, harán el esfuerzo, serán ruidosos y estarán orgullosos por ello", agregó.

Luego de plantear esa idea, el actor continuó con una opinión que causó revuelo en redes sociales: "Y no quiero estar trabajando en ballet o en ópera, o en cosas donde es como, 'hay que mantener esto vivo'. Incluso cuando ya a nadie le importa".

Sin embargo, finalizó con: "Todo mi respeto para toda la gente del ballet y la ópera".

¿Sus dichos podrían costarle el Oscar?

Timothée Chalamet está en la carrera por el Oscar a Mejor Actor, tras haber ganado el Globo de Oro y el Critics Choice en esta temporada de premios.

El video de su declaración se viralizó el 6 de marzo en todo el mundo y levantó fuertes críticas no solo desde el mundo del ballet y la ópera, sino también por ciudadanos molestos por lo que escuchaban.

Algunas instituciones relacionadas a esos tipos de arte respondieron al actor con montajes publicados en sus redes sociales, los cuales fueron sumamente apoyados.

Entre esos está el destacado The Metropolitan Opera de Nueva York. Y en Chile, el Teatro Municipal de Santiago, el cual expresó: "A nosotros nos importa… ¿y a ti?".

A pesar de las críticas, la votación de los miembros de la Academia para los premios Oscar 2026 cerró el 5 de marzo. Por lo que el resultado de la categoría Mejor Actor no estaría influenciado por la polémica.

¿Cuándo y a qué hora son los Oscar 2026?

Los premios Oscar 2026 se realizarán este domingo 15 en el Dolby Theatre de Los Ángeles a las 21:00 horas de Chile.

Por su parte, la alfombra roja comenzará a las 19:00 horas.

La ceremonia más importante del cine será transmitida a través del canal TNT y en streaming en HBO Max.