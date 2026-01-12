Adolescencia nuevamente arrasó: Revisa cuáles fueron las películas y series ganadoras de los Globos de Oro 2026 - Chilevisión

Este domingo se realizó la 83° edición de los Globos de Oro en Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, una de las más importantes de la temporada de premios, celebró a las películas y series más destacadas del 2025.

La película más galardonada fue Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Ganó cuatro estatuillas, al igual que Adolescencia, la serie que arrazó en los Emmys en septiembre de 2025 y volvió a hacerlo en esta ocasión.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

A continuación, la lista completa de quienes triunfaron:

GANADORES DE CINE

Mejor película dramática: Hamnet, de Chloé Zhao

de Chloé Zhao Mejor película de comedia o musical: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

de Paul Thomas Anderson Mejor logro cinematográfico de taquilla: Los pecadores, de Ryan Coogler

de Ryan Coogler Mejor película de habla no inglesa: El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho

de Kleber Mendonça Filho Mejor guion: Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson, por Mejor película animada: Las guerreras K-pop

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson, por Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, por Hamnet

Jessie Buckley, por Mejor actor, drama: Wagner Moura, por El agente secreto

Wagner Moura, por Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada

Rose Byrne, por Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, por Marty Supreme

Timothée Chalamet, por Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por Una batalla tras otra

Teyana Taylor, por Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Valor sentimental

Stellan Skarsgård, por Mejor banda sonora: Ludwig Göransson, por Los pecadores

Ludwig Göransson, por Mejor canción: Golden, de Las guerreras K-pop

GANADORES DE TELEVISIÓN