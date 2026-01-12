Adolescencia nuevamente arrasó: Revisa cuáles fueron las películas y series ganadoras de los Globos de Oro 2026 - Chilevisión

Este domingo se realizó la 83° edición de los Globos de Oro en Los Ángeles, Estados Unidos. La ceremonia organizada por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, una de las más importantes de la temporada de premios, celebró a las películas y series más destacadas del 2025.
La película más galardonada fue Una batalla tras otra, protagonizada por Leonardo DiCaprio. Ganó cuatro estatuillas, al igual que Adolescencia, la serie que arrazó en los Emmys en septiembre de 2025 y volvió a hacerlo en esta ocasión.
A continuación, la lista completa de quienes triunfaron:
GANADORES DE CINE
- Mejor película dramática: Hamnet, de Chloé Zhao
- Mejor película de comedia o musical: Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
- Mejor logro cinematográfico de taquilla: Los pecadores, de Ryan Coogler
- Mejor película de habla no inglesa: El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho
- Mejor guion: Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Mejor película animada: Las guerreras K-pop
- Mejor dirección: Paul Thomas Anderson, por Una batalla tras otra
- Mejor actriz, drama: Jessie Buckley, por Hamnet
- Mejor actor, drama: Wagner Moura, por El agente secreto
- Mejor actriz, musical o comedia: Rose Byrne, por Si pudiera, te daría una patada
- Mejor actor, musical o comedia: Timothée Chalamet, por Marty Supreme
- Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por Una batalla tras otra
- Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Valor sentimental
- Mejor banda sonora: Ludwig Göransson, por Los pecadores
- Mejor canción: Golden, de Las guerreras K-pop
GANADORES DE TELEVISIÓN
- Mejor serie, drama: The Pitt
- Mejor serie, musical o comedia: The Studio
- Mejor serie limitada: Adolescencia
- Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt
- Mejor actriz de serie dramática: Rhea Seehorn, por Pluribus
- Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen, por The Studio
- Mejor actriz de serie musical o de comedia: Jean Smart, Hacks
- Mejor actor de miniserie, antología o película para televisión: Stephen Graham, por Adolescencia
- Mejor actriz de miniserie, antología o película para televisión: Michelle Williams, por Dying For Sex
- Mejor actriz de reparto: Erin Doherty, por Adolescencia
- Mejor actor de reparto: Owen Cooper, por Adolescencia