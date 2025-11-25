Faloon explotó contra Vasco Moulian en Fiebre de Baile: “¡Me parece un chiste!” - Chilevisión

Un nuevo round se generó en el estelar de Chilevisión luego de la decisión del jurado que no dejó contenta a la participante. La exYingo se fue directo a la zona de riesgo, por lo que desató el enojo ante el criterio utilizado.

Faloon Larraguibel no quedó contenta tras la evaluación de Vasco Moulian en Fiebre de Baile y arremetió contra el jurado tras la decisión que la hizo quedar al borde de la eliminación.

La exYingo tuvo que enfrentar a Camila Andrade en una noche denominada como Batalla de Gallos al ritmo de Jennifer López.

Al momento de definir a la ganadora, Larraguibel recibió los votos de los Power Peralta y Edymar Acevedo, mientras que su rival el de Raquel Argandoña.

Todo quedó en manos de Vasco Moulian, quien criticó los dos bailes y decidió dar un voto por descarte, provocando un empate por lo que el público decidió premiar a Camila Andrade con un 66%.

El nuevo round de Faloon y Vasco

Al ver el resultado, Faloon emplazó en duros términos a Vasco Moulian por los argumentos de su votación.

“Estamos en una competencia seria y dar un voto por descarte no me parece, más siendo de Vasco. Me extraña y me parece un chiste y te lo digo a la cara”, expresó con molestia.

Pero el exigente jurado no hizo caso a su reclamo y se limitó a recordar que fue el público el que tomó la decisión final y la terminó enviando a la zona de riesgo.

“No voy en contra de la votación del público, si ellos lo decidieron así perfecto, agradezco los votos que tuve, pero ese voto de Vasco me parece un chiste”, insistió la bailarina.

La discusión continuó y Faloon expresó su molestia apuntando al criterio utilizado en su evaluación: “Si alomejor no te pusiste bien los lentes y no te fijaste que las dos cruzamos miradas, entonces para la otra ciérrate bien los lentes para que te fijes”.