Una Batalla Tras Otra: La película con la que Leonardo DiCaprio pelea su octava nominación al Oscar - Chilevisión

El actor estadounidense buscará el próximo domingo 15 de marzo su segunda estatuilla tras la lograda en 2016 tras su interpretación en "El renacido".

El próximo domingo 15 de marzo se llevará a cabo 98° edición de los Premios Oscar 2026, ceremonia en la que Leonardo DiCaprio peleará su octaca nominación a los premios de la Academia.

El intérprete estadounidense aparece como candidato a Mejor Actor por la película Una Batalla tras Otra.

En esa cinta DiCaprio interpreta a Bob Ferguson, un exrevolucionario que vive aislado del mundo junto a su hija adolescente, Willa (Chase Infiniti).

Su presente tranquilo cambia de forma radical cuando aparece un antiguo enemigo, el coronel Steven J. Lockjaw (Sean Penn), un obsesionado por la familia de Bob, que obliga a padre e hija a luchar por su vida y libertad.

Todas las nominaciones de Leonardo DiCaprio en los Oscar

1994 - ¿A quién ama Gilbert Grape? - Mejor actor de reparto

2005 - El aviador - Mejor actor

2007 - Diamante de sangre - Mejor actor

2014 - El lobo de Wall Street - Mejor actor

2014 - El lobo de Wall Street - Productor en la categoría mejor película

2016 - El renacido - Mejor actor (ganador)

2020 - Érase una vez en Hollywood - Mejor actor

2026 - Una batalla tras otra - Mejor actor

¿Cuándo y a qué hora son los Oscar 2026?

Los premios Oscar 2026 se realizarán este domingo 15 a las 21:00 horas de Chile y la ceremonia se desarrollará en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Por su parte, la alfombra roja comenzará a las 19:00 horas.

La detacada premiación de la industria del cine será transmitida a través del canal TNT y en streaming en HBO Max.