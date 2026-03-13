 Lollapalooza Chile 2026 en vivo: Sigue aquí el festival online y en tiempo real - Chilevisión
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13/03/2026 17:12

Lollapalooza Chile 2026 en vivo: Sigue aquí el festival online y en tiempo real

Los headliners de cada jornada son Sabrina Carpenter, Tyler The Creator y Chappell Roan. Acá te dejamos la transmisión para cada escenario.

Publicado por CHV Noticias

Desde este viernes 13 de marzo y hasta el domingo 15 se llevará a cabo una nueva edición del Festival Lollapalooza Chile en el Parque O'Higgins, ubicado en la comuna de Santiago.

Las tres jornadas están encabezadas por Sabrina Carpenter, Tyler The Creator y Chappell Roan, los cuales se presentarán en el Cenco Malls Stage para cerrar cada jornada.

¿Cómo puedo ver en vivo el Lollapalooza 2026?

A continuación te dejamos la transmisión de YouTube para los cuatro escenarios disponibles.

Alternative Stage:

Banco de Chile Stage:

Cenco Malls Stage:

Perry's Stage By Cenco:

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