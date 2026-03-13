Lollapalooza Chile 2026 en vivo: Sigue aquí el festival online y en tiempo real - Chilevisión

Los headliners de cada jornada son Sabrina Carpenter, Tyler The Creator y Chappell Roan. Acá te dejamos la transmisión para cada escenario.

Desde este viernes 13 de marzo y hasta el domingo 15 se llevará a cabo una nueva edición del Festival Lollapalooza Chile en el Parque O'Higgins, ubicado en la comuna de Santiago.

Las tres jornadas están encabezadas por Sabrina Carpenter, Tyler The Creator y Chappell Roan, los cuales se presentarán en el Cenco Malls Stage para cerrar cada jornada.

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¿Cómo puedo ver en vivo el Lollapalooza 2026?

A continuación te dejamos la transmisión de YouTube para los cuatro escenarios disponibles.

Alternative Stage:



Banco de Chile Stage:

Cenco Malls Stage: