Lollapalooza 2026: Horarios de Metro, medidas de seguridad y aforo para el festival - Chilevisión

Este viernes inicia uno de los festivales de música más concurridos todos los años. Conoce acá la información que necesitas para vivir el mejor fin de semana.
Lollapalooza 2026 inicia este viernes en el Parque O'Higgins y se extenderá durante todo el fin de semana con tres días de música y estrellas internacionales y artistas chilenos.
Sabrina Carpenter, Deftones, Tyler, The Creator, Lorde, Skrillex, Chappell Roan y Los Bunkers son algunos de los artistas que dirán presente estas jornadas.
¿Habrá extensión horaria del Metro, desde cuándo se puede ingresar a Lollapalooza y qué puedes llevar al Parque O'Higgins? Acá toda la información.
La apertura de puertas de Lollapalooza 2026 es a las 13:00 horas.
Habrán tres accesos por los que se podrá ingresar:
El Metro de Santiago contará con una extensión horaria de su servicio en algunas de sus estaciones.
El viernes 13 y el sábado 14, Metro cerrará sus puertas a las 2:00 de la madrugada, mientras que el domingo 15 a la 1:00.
Se podrá hacer ingreso en Rondizzoni, Parque O'Higgins y Toesca. Y las estaciones por las que se podrá salir son:
También habrá refuerzo de buses de Red Movilidad. Conoce a continuación cuáles servicios estarán de apoyo.
- Objetos prohibidos:
- Objetos permitidos:
Para vivir una experiencia amena, es importante que identifiques algunos lugares que serán de ayuda para ti.
Entre esos, los puntos de hidratación donde podrás recargar agua gratis todo el día; las cajas para recargar tu pulsera; los stand de información y baños.
Revisa el mapa con los puntos claves acá.
Los artistas de Lollapalooza 2026 se distribuirán en diversos escenarios a lo largo del Parque O'Higgins.
Recuerda que dos stage contarán con capacidad limitada. De modo que, deberás estar atento a la pantalla que indicará el estado del aforo para poder disfrutar de tu artista favorito.