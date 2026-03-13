 Lollapalooza 2026: Horarios de Metro, medidas de seguridad y aforo para el festival - Chilevisión
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13/03/2026 11:01

Todo lo que debes saber de Lollapalooza 2026: Horarios de Metro, medidas de seguridad y aforos

Este viernes inicia uno de los festivales de música más concurridos todos los años. Conoce acá la información que necesitas para vivir el mejor fin de semana.

Publicado por Catalina Vargas

Lollapalooza 2026 inicia este viernes en el Parque O'Higgins y se extenderá durante todo el fin de semana con tres días de música y estrellas internacionales y artistas chilenos.

Sabrina Carpenter, Deftones, Tyler, The Creator, Lorde, Skrillex, Chappell Roan y Los Bunkers son algunos de los artistas que dirán presente estas jornadas.

¿Habrá extensión horaria del Metro, desde cuándo se puede ingresar a Lollapalooza y qué puedes llevar al Parque O'Higgins? Acá toda la información.

¿A qué hora se podrá ingresar al Parque O'Higgins?

La apertura de puertas de Lollapalooza 2026 es a las 13:00 horas.

Habrán tres accesos por los que se podrá ingresar:

  • Av. Matta - Metro Parque O'Higgins
  • Av. Tupper
  • Av. Rondizzoni - Metro Rondizzoni

Extensión horaria de Metro de Santiago por Lollapalooza

El Metro de Santiago contará con una extensión horaria de su servicio en algunas de sus estaciones. 

El viernes 13 y el sábado 14, Metro cerrará sus puertas a las 2:00 de la madrugada, mientras que el domingo 15 a la 1:00.

Se podrá hacer ingreso en Rondizzoni, Parque O'Higgins y Toesca. Y las estaciones por las que se podrá salir son: 

  • Línea 1: Los Héroes, Baquedano, Los Leones, Escuela Militar y Los Dominicos.
  • Línea 6: Cerrillos, Franklin, Ñuble, Ñuñoa e Inés de Suárez.

También habrá refuerzo de buses de Red Movilidad. Conoce a continuación cuáles servicios estarán de apoyo.

Medidas de seguridad: ¿Qué puedes entrar a Lollapalooza?

- Objetos prohibidos:

  • Envases o vasos de vidrio
  • Sustancias ilícitas
  • Bebidas alcohólicas
  • Mochilas mayores a 12 litros
  • Alimentos
  • Equipos profesionales de grabación
  • Punteros laser
  • Cigarrillos eléctricos

- Objetos permitidos:

  • Botella de agua plástica de 500cc sellada y envasada de origen
  • Bolsos de menor tamaño
  • Sombrilla de papel
  • Protector solar en crema
  • Desodorante NO en aerosol
  • Anteojos y binoculares
  • Maquillaje excepto espejo
  • Cargador portátil de máximo 20.000 MAH
  • Coches, mamaderas, colados y comida de bebé sellada
  • Mantas y toallas

Identifica los puntos claves dentro del Parque O'Higgins

Para vivir una experiencia amena, es importante que identifiques algunos lugares que serán de ayuda para ti.

Entre esos, los puntos de hidratación donde podrás recargar agua gratis todo el día; las cajas para recargar tu pulsera; los stand de información y baños

Revisa el mapa con los puntos claves acá.

Artistas, horarios y escenarios de Lollapalooza 2026

Los artistas de Lollapalooza 2026 se distribuirán en diversos escenarios a lo largo del Parque O'Higgins.

Recuerda que dos stage contarán con capacidad limitada. De modo que, deberás estar atento a la pantalla que indicará el estado del aforo para poder disfrutar de tu artista favorito.

  • Perry's Stage (Movistar Arena) - Capacidad de 15 mil personas aprox.
  • Lotus Stage (Teatro La Cúpula) - Capacidad de 2 mil personas aprox.

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