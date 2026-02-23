Micro del sistema Red desbarrancó en una curva en Lo Barnechea: Video registró la impactante caída - Chilevisión

Un bus de la Red Metropolitana de Movilidad protagonizó un accidente en horas de la tarde de este lunes en la comuna de Lo Barnechea, en el sector oriente de la región Metropolitana.

Se trata de una máquina que desbarrancó en una curva ubicada en calle Medialuna, a unos cuantos metros del estadio municipal y de la medialuna de Lo Barnechea.

Según antecedentes preliminares que pudo recabar CHV Noticias, se trató de una falla técnica que afectó al bus, pues habría avanzado y acelerado en momentos que se encontraba estacionado y detenido.

El propio conductor declaró sobre el insólito incidente que "luego de dejarlo estacionado y bloqueado, el bus continuó su marcha", cayendo un par de metros hacia una zanja.

El episodio ocurrió a eso de las 15:30 horas y no se reportaron personas lesionadas, pues la máquina se encontraba sin pasajeros al momento del accidente.

Finalmente, un video capturado por una cámara de seguridad registró el momento exacto en que el bus cayó a toda velocidad por la curva luego de no poder detener la marcha.