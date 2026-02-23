¿Se acabó la amistad? Pamela Díaz arremetió en vivo contra Coté López y ella contestó en Instagram - Chilevisión

La modelo y empresaria era una de las confirmadas para el programa de Díaz en Viña, Sin embargo, según dijo, se quedó dormida y no pudo asistir, lo que causó una profunda molestia en su amiga.

Un directo mensaje dirigido a Coté López fue el que envió Pamela Díaz en vivo y en directo en su programa de streaming, luego que la empresaria se ausentara del capítulo tras ser confirmada como invitada.

Desde Viña del Mar, la conductora de televisión aprovechó los minutos finales del episodio para abordar la inasistencia de su amiga, apuntando a una irresponsabilidad y falta de profesionalismo de su parte.

"Nosotros teníamos otros invitados también, pero como es mi amiga, una le da preferencia a las amistades y a mí no me gusta que me agarren para el h...", comenzó diciendo Díaz, en un panel donde también estaban Pamela Leiva y Tita Ureta.

"Entonces, quiero decir algo: Ayer hablamos en la producción, hablamos en la mañana, no contestó el teléfono, nos pusimos de acuerdo ayer, antes de ayer, porque hay una pauta, hay un montón de cosas que se trabajan". declaró.

"A mí me encanta el leseo, pero soy una persona demasiado profesional en lo que hago y creo que las cosas las hago bien y por eso tengo esta forma de trabajar y decir las cosas. Coté López no me contestó el teléfono, al equipo tampoco", sinceró.

Para finalizar el descargo, expresó que "me parece que no es la forma y le quiero transparentar esto al público porque no es que yo no la haya querido invitar. Seguramente se pasó a alguna fiesta anoche porque a las cuatro de la mañana me llamaron... me parece perfecto".

La respuesta de Coté López a Pamela Díaz

A través de sus historias, López contestó al descargo de Díaz y explicó el motivo de su sorpresiva ausencia del espacio. "Luego de dos días sin dormir no escuché la alarma. Cuando desperté me sentí pésimo. La llamé y no me contestó. Hasta lloré por fallar", contó en Instagram.

"La llamé, le pedí disculpas y no me respondió. (...) Para mí es un tema que se habla en privado y si lo respondo públicamente es porque llevo 3 días recibiendo ataques horribles", continuó la creadora de contenidos.

"Yo asumo mi error pero no maté a nadie por no llegar a un programa. La adoro, le tengo mucho cariño, cada uno tiene sus formas... y entiendo el enojo, asunto aclarado", zanjó en la plataforma.