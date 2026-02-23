 “No me extraña que...”: Neme reveló la verdad sobre supuesta llegada a la animación de Viña 2027 - Chilevisión
23/02/2026 17:41

“No me extraña que...”: Neme reveló la verdad sobre supuesta llegada a la animación de Viña 2027

El periodista salió al paso de los rumores que lo perfilan como el próximo animador del Festival de Viña del Mar. Además, dedicó palabras para Rafael Araneda.

Publicado por CHV Noticias

José Antonio Neme respondió a los rumores sobre una posible llegada a la animación del Festival de Viña del Mar, luego de que se especulara una supuesta salida de Rafael Araneda.

Según consignó The Clinic, la organización del certamen habría decidido no renovar el contrato de Araneda para la próxima edición y estarían pensando en Neme como el encargado para asumir ese rol.

José Antonio salió al paso de las especulaciones en su llegada a la primera noche de Viña 2026. "No soy el futuro animador del Festival de Viña", aclaró de frentón ante las preguntas de la prensa.

"Han construido una cosa muy extraña, pero bueno, en este país parte un gobierno y ya estamos hablando de la siguiente elección (...) así que no me extraña que estemos pensando en el próximo año", agregó.

Asimismo, el periodista valoró el trabajo del actual animador del certamen. "10 años al frente del festival es una experiencia inalcanzable, así que no tengo mi mirada puesta ahí y yo creo que nadie, solamente algunos amigos de la prensa", sentenció.

Comisión confirmó permanencia de Rafael Araneda

La Comisión Organizadora del Festival Viña del Mar, conformada por el canal organizador, Bizarro y la Municipalidad, descartó los rumores sobre una supuesta salida de Rafael Araneda de la animación.

“Frente a las informaciones publicadas sobre una supuesta decisión respecto a la animación del Festival de Viña por el período 2027/2028, la Comisión Organizadora reitera que esa situación no se ha abordado”, señalaron en una declaración consignada por BioBío.

