“Chile no se cae a pedazos”: El análisis de José Antonio Neme tras cierre de la Teletón - Chilevisión

Luego de que se diera a conocer el monto recaudado en la Teletón 2025, el animador señaló que "Chile no se cae a pedazos ni estamos pasando por una crisis profunda, ni hay una desmoralización de la nación”.

Tras el exitoso cierre de la Teletón 2025, José Antonio Neme protagonizó una de las reflexiones más comentadas de la jornada.

Durante la conferencia de prensa posterior al evento, el animador analizó los resultados y el clima social del país con su habitual estilo.

"Chile no se cae a pedazos"

Neme afirmó que "este resultado, de haber cruzado la meta en varios millones (casi 4 mil millones más respecto a la meta inicial), y además el músculo de la Teletón, da cuenta de que Chile no se cae a pedazos ni estamos pasando por una crisis profunda, ni hay una desmoralización de la nación”.

“¿Tenemos problemas? Sí. ¿Tenemos temas urgentes que resolver? Es verdad, sí. ¿Tenemos crisis que hay que atender? Sí, obviamente. Y la gente va a buscar respuesta el próximo 14 de diciembre”, agregó.

El comunicador finalizó indicando que “Chile es un país que tiene corazón, que tiene músculo, que es capaz de organizarse, que es capaz de levantarse, que es empático y solidario. Y es un país que no está desmoralizado. Creo que es importante reconocerlo y dar cuenta de aquello”.