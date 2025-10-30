 “La familia uno no la elige”: José Antonio Neme se refiere a la pelea de su padre con Harold Mayne-Nicholls - Chilevisión
"La familia uno no la elige": José Antonio Neme se refiere a la pelea de su padre con Harold Mayne-Nicholls "A mi mamá no la toca nadie": Harold Mayne-Nicholls revela origen de altercado con Antonio Neme
30/10/2025 09:19

“La familia uno no la elige”: José Antonio Neme se refiere a la pelea de su padre con Harold Mayne-Nicholls

El animador se refirió al conflicto a golpes que protagonizaron su padre y el candidato presidencial.

Harold Mayne-Nicholls protagonizó una pelea con Antonio Neme, exconcejal de la comuna de Maipú, donde el candidato presidencial reconoció la agresión denunciada. 

A través de un comunicado, el expresidente de la ANFP admitió los hechos ocurridos en el Country Club de La Reina, donde Neme interpuso una denuncia ante la 37° Comisaría de Vitacura por "lesiones leves" y se trasladó a un Cesfam para constatar lesiones.

"Me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también", relató Neme.

Mientras que Mayne-Nicholls afirmó que el conflicto entre ambos se arrastra desde 1998, cuando el exdirigente deportivo, en ese momento Jefe de Prensa FIFA, denunció a Neme por reventa ilegal de entradas en los estadios del Mundial de Francia.

Por este motivo, Neme que trabajaba en Canal 13 fue desvinculado de su cargo. "Desde entonces me persigue y acosa realizando publicaciones en mi contra. En este período de campaña ha hecho lo mismo en redes sociales", acusó.

José Antonio Neme se refiere a conflicto de su padre con Harold Mayne-Nicholls

El programa "Que te lo digo" de Zona Latina se contactó con el animador José Antonio Neme, quien entregó palabras sobre la pelea que involucró a su padre y a Harold Mayne-Nicholls.

"Primero, la familia uno no la elige, sino que uno la administra, la soporta, la acepta, y eso vale para todo. Yo no sé cómo fueron las cosas, he estado trabajando todo el día y con mi papá hablo muy poco", partió declarando.

Neme también lamentó que la situación haya llegado hasta los golpes. "Me parece triste, lamentable, vergonzoso. Creo que las cosas no se resuelven así, menos después de tanto tiempo. Al menos no es mi manera".

Por último, señaló:  "A los papás uno no los escoge, le toca, como uno también le toca a los padres. Y además, las responsabilidades morales y, por cierto, las procesales o judiciales, son personales".

 

