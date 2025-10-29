Harold Mayne-Nicholls responde a denuncia de agresión a Antonio Neme: “Desde 1998 me persigue” - Chilevisión

El candidato presidencial independiente reconoció el altercado ocurrido en La Reina y sostuvo que "yo me defendí y es en ese instante se produjo un forcejeo".

El candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls (Ind) reconoció la agresión denunciada por el exconcejal de Maipú, Antonio Neme, durante una actividad realizada este martes.

A través de un comunicado, Mayne-Nicholls admitió los hechos ocurridos en las inmediaciones del Country Club, en la comuna de La Reina. Sin embargo, aseguró que este conflicto nació hace casi 30 años.

"En la Copa del Mundo Francia 98 denuncié a esta persona por reventa ilegal de entradas en los estadios. En esa época él trabajaba en Canal 13 y yo era el Jefe de Prensa FIFA de la sede Burdeos de ese Mundial. Mi obligación ética y profesional era denunciar este ilícito, del que existen grabaciones", afirmó.

El exdirigente deportivo afirmó que, a raíz de esta denuncia, Neme fue desvinculado de su cargo.

"Desde entonces me persigue y acosa realizando publicaciones en mi contra. En este período de campaña ha hecho lo mismo en redes sociales", acusó.

Conflicto entre Mayne-Nicholls y Neme en La Reina

Según consignó Emol, Antonio Neme interpuso una denuncia ante la 37° Comisaría de Vitacura por "lesiones leves" y se trasladó a un Cesfam para constatar lesiones.

"Me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también", relató Neme.



Por su parte, Mayne-Nicholls señaló que la discusión comenzó en los estacionamientos del recinto.

"Escuché a una persona gritarme insultos. No me di cuenta de quién era. Al acercarme, supe que era esta misma persona (Neme), quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí y es en ese instante se produjo un forcejeo", explicó.

"Reitero, desde 1998 esta persona me persigue y provoca porque lo denuncié por estar cometiendo un delito. Yo solamente me defendí de su intento de golpearme", añadió.

Finalmente, reconoció que "no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y por esta razón extiendo mis disculpas a la ciudadanía".