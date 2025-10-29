 Harold Mayne-Nicholls responde a denuncia de agresión a Antonio Neme: “Desde 1998 me persigue” - Chilevisión
Minuto a minuto
Tuvo su esplendor y ahora está abandonada: Las ruinas que quedan de la fábrica de Aceros Chile “Me dio al menos 5 golpes”: Habla Antonio Neme tras confuso incidente con Harold Mayne-Nicholls Tragedia aérea: Confirman muerte de piloto de avioneta que capotó en San Felipe Encerrada por 24 horas: Así era el búnker donde Krishna Aguilera “trabajaba” para Juan Beltrán Autor material estaría prófugo: Hermana de Krishna Aguilera aseguró que los conoce “a todos”
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
29/10/2025 19:25

Harold Mayne-Nicholls responde a denuncia de agresión a Antonio Neme: “Desde 1998 me persigue”

El candidato presidencial independiente reconoció el altercado ocurrido en La Reina y sostuvo que "yo me defendí y es en ese instante se produjo un forcejeo".

Publicado por CHV Noticias

El candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls (Ind) reconoció la agresión denunciada por el exconcejal de Maipú, Antonio Neme, durante una actividad realizada este martes.

A través de un comunicado, Mayne-Nicholls admitió los hechos ocurridos en las inmediaciones del Country Club, en la comuna de La Reina. Sin embargo, aseguró que este conflicto nació hace casi 30 años.

"En la Copa del Mundo Francia 98 denuncié a esta persona por reventa ilegal de entradas en los estadios. En esa época él trabajaba en Canal 13 y yo era el Jefe de Prensa FIFA de la sede Burdeos de ese Mundial. Mi obligación ética y profesional era denunciar este ilícito, del que existen grabaciones", afirmó.

El exdirigente deportivo afirmó que, a raíz de esta denuncia, Neme fue desvinculado de su cargo.

"Desde entonces me persigue y acosa realizando publicaciones en mi contra. En este período de campaña ha hecho lo mismo en redes sociales", acusó.

Conflicto entre Mayne-Nicholls y Neme en La Reina

Según consignó Emol, Antonio Neme interpuso una denuncia ante la 37° Comisaría de Vitacura por "lesiones leves" y se trasladó a un Cesfam para constatar lesiones.

"Me golpeó fuerte, me pegó en el rostro y quedé con heridas en el labio. Yo sí me defendí también", relató Neme.

Por su parte, Mayne-Nicholls señaló que la discusión comenzó en los estacionamientos del recinto.

"Escuché a una persona gritarme insultos. No me di cuenta de quién era. Al acercarme, supe que era esta misma persona (Neme), quien me golpeó de puño en el rostro y también con la puerta del automóvil que conducía. Yo me defendí y es en ese instante se produjo un forcejeo", explicó.

"Reitero, desde 1998 esta persona me persigue y provoca porque lo denuncié por estar cometiendo un delito. Yo solamente me defendí de su intento de golpearme", añadió.

Finalmente, reconoció que "no es la forma adecuada de reaccionar de un candidato presidencial y por esta razón extiendo mis disculpas a la ciudadanía".

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto, requisitos y cómo acceder sin postular

Lo último

Lo más visto

EXCLUSIVO | La revelación de Cristal, hermana de Krishna Aguilera: “Ella mandó a quitarle droga a Beltrán”

Cristal relató a CHV Noticias situaciones de riesgo a las que estuvo expuesta Krishna Aguilera por el círculo de Juan Beltrán y detalló cuál fue el supuesto origen del conflicto con el ahora detenido.

28/10/2025

Vasco Moulian respondió con ácido “palo” a Jaime Coloma: “Dijo que a Mon Laferte no le iba a ir bien”

En la reciente edición de Fiebre de Baile, el jurado se tomó unos segundos para lanzar una indirecta contra el comunicador, quien había criticado sus evaluaciones en el programa.

29/10/2025

El clan familiar de Héctor Noguera: Quiénes son los hijos y nietos que continúan su legado

El actor tuvo seis hijos, quienes actualmente están ligados al mundo teatral y artístico. Además, tres de sus nietas siguieron sus pasos en la actuación.

28/10/2025

Una supuesta venganza y un asesinato: Quién es quién en el crimen de Krishna Aguilera

El caso es investigando como un secuestro con homicidio y Ministerio Público señalan que habría sido planificado. Por el momento hay seis detenidos, incluido Juan Beltrán, principal sospechoso de la desaparición de la joven.

28/10/2025