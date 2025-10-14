 “¿Le falta un poco?”: Kramer respondió con nueva imitación a Harold Mayne-Nicholls tras su evaluación - Chilevisión
14/10/2025 12:25

“¿Le falta un poco?”: Kramer respondió con nueva imitación a Harold Mayne-Nicholls tras su evaluación

El imitador aceptó el desafío del candidato presidencial y reapareció con una nueva parodia tras la crítica inicial sobre que faltaba "pulir" el personaje.

Publicado por CHV Noticias

Stefan Kramer volvió a imiar a Harold Mayne-Nicholls, quien le respondió la parodia inicial que hizo el comediante de los ocho acandidatos presidenciales en redes sociales. 

El imitador destacó con sus ya conocidas interpretaciones de los aspirantes a La Moneda como Evelyn Matthei, Franco Parisi y Marco Enríquez-Ominami.

Sin emabrgo, el propio expresidente de la ANFP le plantió en Instagram algunos reparos, ya que no quedó del todo convencido con el trabajo. Ahora, Kramer contestó.

“Creo que le falta pulir ¿o no? Un abrazo Stefan, y así es, a devolver el alma a Chile”, escribiró el candidato en esa oportunidad. 

Revisa la imitación de Stefan Kramer 

Stefan Kramer recogió el comentario y se atrevió con una nueva imitación de Harold Mayne-Nicholls.

“Hola Harold, quiero mandarte un abrazo muy especial y hacerte la siguiente pregunta”, manifestó. 

En su mensaje, el imitador en la que respondió al desafío que planteó el candidato y lo emplazó a evaluar su parodia. 

“¿Está más pulido ahora o sientes que le falta un poco? Para devolverle el alma a Chile. Respóndeme tú y hay que ver qué es lo que ocurre”, lanzó. 

