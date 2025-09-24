“Soy un tipo de centro”: Pollo Valdivia se desmarca de Jara y reveló su candidato en primera vuelta - Chilevisión

Juan Carlos Valdivia, candidato a diputado de la lista oficialista, reveló por qué no apoyará a la exministra del Trabajo. "Hay un centro enorme que no está representado", afirmó.

Juan Carlos "Pollo" Valdivia, candidato a diputado en la lista del oficialismo, descartó su apoyo a Jeannette Jara y reveló cuál es su candidato presidencial en primera vuelta.

En entrevista con Radio Futuro, el animador de TV se autocalificó como un "tipo de centro", aunque reconoce que a veces "lo marca más la izquierda" por sus comentarios y "espíritu crítico".

Sin embargo, sostuvo que "hay cosas en la derecha que no tengo tabú en reconocer que son valiosas".

También aseguró que "hay un centro enorme que no está representado, que es el que le dijo no a las dos propuestas constitucionales y apareció fuerte con el voto obligatorio. Hay mucha gente que se siente huérfano".

Pollo Valdivia reveló su candidato presidencial en primera vuelta

En ese sentido, Valdivia planteó que quien recoge más ese "espíritu de centro" entre los actuales aspirantes a La Moneda sería Harold Mayne-Nicholls. "Es el que se acerca más a esta posición", afirmó.

"¿Te gusta Harold Mayne-Nicholls?", preguntó la periodista Andrea Moletto, y el candidato a diputado expresó: "Me encanta". Además, reveló que votará por él en primera vuelta.

"Es atípico. Lo encuentro serio, no es grande y elocuente, no es muy histriónico y eso a veces le juega en contra. No creo que sea fome, el político no tiene que ser entretenido", declaró Juan Carlos.

Consultado si su opción se opone a quienes le dieron el cupo (DC), el periodista sinceró: “A mí nadie me ha dicho lo que tengo que decir, nadie me ha obligado a sacar una foto, y eso lo agradezco del partido. Esa libertad se agradece”.

“Yo me declaro independiente y sin militancia, nunca he militado un partido alguno, no es que esté buscando dónde acomodarme y respetarme esa independencia, es mi manera libre de pensar”, puntualizó.