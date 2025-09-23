Jeannette Jara sumó a histórico jugador de la Universidad de Chile - Chilevisión

El exjugador de Universidad de Chile será parte del equipo de la abanderada del oficialismo para aportar desde su experiencia en materia deportiva.

Jeannette Jara, candidata presidencial del oficialismo, anunció la incorporación del exfutbolista Rodrigo Goldberg a su comando.

“Polaco” asumirá como encargado deportivo en el equipo de trabajo de la abanderada de Unidad por Chile y la DC, de cara a las elecciones presidenciales del 16 de noviembre.

“Damos la bienvenida a Rodrigo Goldberg, exseleccionado nacional y actual comentarista deportivo, quien se suma al equipo en materias deportivas”, escribió la exministra en su cuenta de Instagram.

Sobre la trayectoria del histórico exjugador de la Universidad de Chile, destacó que “su experiencia y compromiso serán un gran aporte para fortalecer el deporte chileno y apoyar a quienes lo practican en todo el país”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jeannette Jara (@jeannettejararoman)

Jara lidera la carrera presidencial

Según la más reciente encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo, Jeannette Jara aparece al frente de la carrera presidencial.

La candidata se sitúa en el primer lugar con un 26% de las preferencias, superando a José Antonio Kast (24%) y Evelyn Matthei (16%).

Más atrás quedaron Franco Parisi (11%), Johannes Kaiser (9%), Harold Mayne-Nicholls (5%), Marco Enríquez-Ominami (1% ) y Eduardo Artés (1%).