Cadem post debate: Así quedaron las preferencias presidenciales tras el evento televisivo - Chilevisión

videnció la variación en el respaldo a los aspirantes presidenciales tras el debate transmitido por Chilevisión. Este domingo se publicó una nueva versión de la encuesta Cadem , donde se e

En tanto, un 7% de los consultados declaró que no votaría, no sabe o prefirió no responder.

Eventual segunda vuelta

En un eventual balotaje entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, el candidato republicano obtendría un 43% de apoyo (+1 punto), frente al 32% que mantiene la abanderada de Unidad por Chile.

Respecto a la evaluación del debate de este miércoles, un 17% de los encuestados por Cadem consideró a Kast como el ganador, seguido de Jara con un 16%. En tanto, Harold Mayne-Nicholls, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser marcaron un 13% cada uno.