Cadem post debate: Así quedaron las preferencias presidenciales tras el evento televisivo - Chilevisión

14/09/2025 16:27

Cadem post debate: Así quedaron las preferencias presidenciales tras el evento televisivo

Pese a que ambos candidatos disminuyeron sus porcentajes, tanto Jeannette Jara como José Antonio Kast se mantienen empatados en el primer lugar.

Publicado por Gabriela Valdés
