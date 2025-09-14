Cadem post debate: Así quedaron las preferencias presidenciales tras el evento televisivo - Chilevisión

Este domingo se publicó una nueva versión de la encuesta Cadem, donde se evidenció la variación en el respaldo a los aspirantes presidenciales tras el debate transmitido por Chilevisión.
Según la encuesta, José Antonio Kast, quien disminuyó un punto y quedó en un 25%, y Jeannette Jara, quien disminuyó dos puntos y terminó con un 26%, se mantienen en un virtual empate en el primer lugar de la carrera presidencial, mientras Evelyn Matthei acorta distancia tras subir dos puntos y alcanzar un 18% de respaldo.
Más atrás aparecen Franco Parisi (PDG) con 11%, Johannes Kaiser (PNL) con 8%, Harold Mayne-Nicholls con 3% (+1), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés también con 1%.
En tanto, un 7% de los consultados declaró que no votaría, no sabe o prefirió no responder.
Eventual segunda vuelta
En un eventual balotaje entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, el candidato republicano obtendría un 43% de apoyo (+1 punto), frente al 32% que mantiene la abanderada de Unidad por Chile.
Respecto a la evaluación del debate de este miércoles, un 17% de los encuestados por Cadem consideró a Kast como el ganador, seguido de Jara con un 16%. En tanto, Harold Mayne-Nicholls, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser marcaron un 13% cada uno.
