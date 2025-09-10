 EN VIVO | Sigue ACÁ el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión - Chilevisión
10/09/2025 19:33

EN VIVO | Sigue ACÁ el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Rumbo a las elecciones del 16 de noviembre, los ocho aspirantes a La Moneda participan en el primer Debate Chilevisión, el que puedes seguir aquí.

Este miércoles 10 de septiembre, Chilevisión transmite en televisión abierta el primer Debate Presidencial 2025, instancia que reúne a los ocho candidatos inscritos oficialmente para competir en las próximas elecciones.

Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés responderán lo que la ciudadanía quiere saber y podrán exponer sus ideas y diferencias en un cara a cara.

Mira ACÁ el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

El Debate Presidencial 2025 es posible verlo este miércoles 10 de septiembre a continuación:

También se puede seguir en vivo por:

