Cara a Cara: Así funcionará el segmento del Debate Presidencial 2025 en Chilevisión - Chilevisión

La jornada de este miércoles se llevará a cabo el primer Debate Presidencial de televisión abierta por las pantallas de Chilevisión. En la instancia, los candidatos tendrán un momento de diálogo directo. A continuación, detallamos en qué consistirá.
La jornada de este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión. El primer encuentro televisado de los ocho aspirantes a La Moneda en las elecciones del próximo 16 de noviembre.
Una instancia esperada por muchos ciudadanos, que contará con un segmento especial en donde los candidatos podrán dialogar y confrontarse en un orden que ya fue determinado vía sorteo.
A continuación te detallamos cómo funcionará el "cara a cara" del Debate en Chilevisión.
Durante el Debate Presidencial 2025 habrá un momento en el que cada candidato deberá formular una pregunta directa (máx. 20 segundos) a otro contendiente.
Luego de eso se abrirá un debate de 2 minutos solo entre esa pareja, sin interrupciones de los demás.
A continuación podrás ver una imagen con los resultados del sorteo previo que definió los "cara a cara" del Debate en Chilevisión.
El orden comienza con el candidato del primer podio a la izquierda y sigue hacia la derecha. Como se ve en la imagen, cada candidato tendrá dos segmentos de este tipo.
El orden en que cada candidato hará preguntas e iniciará una conversación con otros dos candidatos será el siguiente: