Cara a Cara: Así funcionará el segmento del Debate Presidencial 2025 en Chilevisión - Chilevisión

La jornada de este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión. El primer encuentro televisado de los ocho aspirantes a La Moneda en las elecciones del próximo 16 de noviembre.

Una instancia esperada por muchos ciudadanos, que contará con un segmento especial en donde los candidatos podrán dialogar y confrontarse en un orden que ya fue determinado vía sorteo.

A continuación te detallamos cómo funcionará el "cara a cara" del Debate en Chilevisión.

Cara a cara: Así funcionará el segmento del Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

Durante el Debate Presidencial 2025 habrá un momento en el que cada candidato deberá formular una pregunta directa (máx. 20 segundos) a otro contendiente.

Luego de eso se abrirá un debate de 2 minutos solo entre esa pareja, sin interrupciones de los demás.

A continuación podrás ver una imagen con los resultados del sorteo previo que definió los "cara a cara" del Debate en Chilevisión.

El orden comienza con el candidato del primer podio a la izquierda y sigue hacia la derecha. Como se ve en la imagen, cada candidato tendrá dos segmentos de este tipo.

Debate Presidencial 2025 ¿Cuáles serán los diálogos entre candidatos?

El orden en que cada candidato hará preguntas e iniciará una conversación con otros dos candidatos será el siguiente: