Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales - Chilevisión

27/08/2025 14:32

Oficial: Chilevisión transmitirá el primer debate en TV con todos los candidatos presidenciales

El primer cara a cara transmitido por TV de los aspirantes a llegar a La Moneda se podrá ver por las pantallas de Chilevisión.

Publicado por CHV Noticias

Chilevisión transmitirá en septiembre el primer debate presidencial 2025 por televisión abierta con todos los candidatos que competirán en las elecciones de este año.

Los aspirantes a La Moneda se verán las caras en un encuentro en TV donde podrán dar a conocer sus propuestas y responder lo que los chilenos quieren saber.

Los candidatos que participarán del debate

El debate presidencial que se transmitirá por Chilevisión reunirá a los candidatos que lograron inscribirse en el plazo establecido por ley:

  • Jeannette Jara
  • Evelyn Matthei
  • José Antonio Kast
  • Johannes Kaiser
  • Franco Parisi
  • Marco Enríquez-Ominami
  • Harol Mayne-Nicholls
  • Eduardo Artés

¿Cuándo es el debate presidencial en Chilevisión?

El debate presidencial se podrá ver el 10  de septiembre por las pantallas de Chilevisión, su señal online y la app MiCHV, después del noticiero central CHV Noticias.

Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala serán los encargados de conducir el espacio que contará con un formato que permitirá la interacción e interpelación entre candidatos.

El debate presidencial por Chilevisión se realiza en la antesala de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 16 de noviembre.

