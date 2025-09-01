Aspirantes a La Moneda tendrán debate EN VIVO por Chilevisión: Revisa fecha y hora del encuentro - Chilevisión

Chilevisión transmitirá el primer debate televisado de los ocho aspirantes a La Moneda de cara a las elecciones del domingo 16 de noviembre.

El debate presidencial 2025 de Chilevisión será la primera instancia televisiva en la que se verán las caras los ocho aspirantes a La Moneda.

Durante el encuentro, los candidatos podrán intercambiar ideas y dar a conocer al país sus propuestas de cara a la elección presidencial del 16 de noviembre.

Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala serán los encargados de conducir el espacio y administrar los tiempos del debate.

Fecha y hora del debate presidencial 2025

El debate presidencial está programado para este miércoles 10 de septiembre y será transmitido por Chilevisión después del noticiero central.

Además, este esperado encuentro entre candidatos podrás verlo completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Los candidatos que participarán del debate presidencial 2025

El debate presidencial 2025 que organiza y transmite Chilevisión congregará a los ocho candidatos que lograron las firmas y realizaron su inscripción en el plazo establecido por ley: