01/09/2025 16:52

Aspirantes a La Moneda tendrán debate EN VIVO por Chilevisión: Revisa fecha y hora del encuentro

Chilevisión transmitirá el primer debate televisado de los ocho aspirantes a La Moneda de cara a las elecciones del domingo 16 de noviembre.

El debate presidencial 2025 de Chilevisión será la primera instancia televisiva en la que se verán las caras los ocho aspirantes a La Moneda.

Durante el encuentro, los candidatos podrán intercambiar ideas y dar a conocer al país sus propuestas de cara a la elección presidencial del 16 de noviembre. 

Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala serán los encargados de conducir el espacio y administrar los tiempos del debate. 

Fecha y hora del debate presidencial 2025 

El debate presidencial está programado para este miércoles 10 de septiembre y será transmitido por Chilevisión después del noticiero central. 

Además, este esperado encuentro entre candidatos podrás verlo completamente gratis por la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.

Los candidatos que participarán del debate presidencial 2025

El debate presidencial 2025 que organiza y transmite Chilevisión congregará a los ocho candidatos que lograron las firmas y realizaron su inscripción en el plazo establecido por ley:

  • Jeannette Jara
  • José Antonio Kast
  • Evelyn Matthei
  • Johannes Kaiser
  • Franco Parisi
  • Marco Enríquez-Ominami
  • Harold Mayne-Nicholls
  • Eduardo Artés
