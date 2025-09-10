 Debate Abierto: Así será el primer segmento del Debate Presidencial 2025 de Chilevisión - Chilevisión
10/09/2025 15:58

Debate Abierto: Así será el primer segmento del Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

Los candidatos podrán intervenir, hablar de sus propuestas e interpelar a sus pares, pero con reglas y tiempo definido.

Publicado por CHV Noticias

Este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el Debate Presidencial 2025 de Chilevisión, el que será además el primer encuentro televisado con todos los candidatos a La Moneda.

La conducción del espacio estará a cargo de los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

Además, la instancia será dividida en tres segmentos: el "Debate Abierto", el "Cara a Cara" y los "Mensajes Finales". A continuación, te explicamos cómo funcionará la primera: "Debate Abierto".

Así será el Debate Abierto, el primer segmento del Debate Presidencial 2025 de Chilevisión

En este, el primer segmento, los periodistas harán preguntas y plantearán temas en los que los candidatos podrán intervenir, sin un orden fijo.

Cada uno de los candidatos dispondrá de tres minutos en total para hablar y dar a conocer sus puntos.

Ese tiempo irá bajando a medida que sea utilizado por los candidatos. En ese sentido, los segundos restantes aparecerán en un monitor. Si se agotan, no podrán continuar hablando.

¿Cuándo y a qué hora es el Debate Presidencial 2025?

El primer Debate Presidencial 2025 está fijado para hoy, miércoles 10 de septiembre, tras el término de CHV Noticias Central, en vivo y en horario prime.

Dónde ver el Debate Presidencial 2025

Podrás seguir el debate presidencial por las pantallas de Chilevisión, con una completísima cobertura.

Además, podrás verlo por Chilevisiónsu señal online, por el sitio web de CHV Noticias, el canal de YouTube y la app MiCHV.

