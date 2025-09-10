Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Este es el listado completo de candidatos que dirán presente - Chilevisión

Por primera vez, los ocho aspirantes a la Presidencia de la República participarán en la misma instancia. Revisa el listado completo acá.

Este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el primer Debate Presidencial 2025, en el que se verán las caras todos los candidatos a La Moneda.

Será la primera instancia en la que participen la totalidad de las candidaturas inscritas, aceptadas y ratificadas por el Servicio Electoral de Chile.

Con la conducción de Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala, el debate presidencial privilegiará los diálogos, discusiones e interpelaciones entre sus participantes.

Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Este es el listado de candidatos

A continuación, revisa el listado de todos los candidatos que estarán presentes en el primer Debate Presidencial 2025:

José Antonio Kast (Republicanos) Jeannette Jara (Coalición de Gobierno) Eduardo Artés (Independiente) Harold Mayne-Nicholls (Independiente) Franco Parisi (Partido de la Gente) Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) Evelyn Matthei (Chile Vamos) Marco Enríquez-Ominami (Independiente)

Cabe recordar que este orden fue determinado por sorteo —realizado la semana pasada—, que también incluyó las ubicaciones en el set y la secuencia de diálogos.

VER DEBATE PRESIDENCIAL 2025

Cuándo y a qué hora es el debate presidencial

El primer Debate Presidencial 2025 está fijado para hoy, miércoles 10 de septiembre.

¿Y el horario? Inmediatamente después de la emisión de CHV Noticias Central, a las 21:30 horas.

Cómo ver el Debate Presidencial en Chilevisión

Toda cobertura se podrá seguir en vivo por las pantallas de Chilevisión, su señal online , por el sitio web de CHV Noticias, el canal de YouTube y la app MiCHV.