Debate Presidencial 2025 en Chilevisión: Este es el listado completo de candidatos que dirán presente - Chilevisión

Por primera vez, los ocho aspirantes a la Presidencia de la República participarán en la misma instancia. Revisa el listado completo acá.
Este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el primer Debate Presidencial 2025, en el que se verán las caras todos los candidatos a La Moneda.
Será la primera instancia en la que participen la totalidad de las candidaturas inscritas, aceptadas y ratificadas por el Servicio Electoral de Chile.
Con la conducción de Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala, el debate presidencial privilegiará los diálogos, discusiones e interpelaciones entre sus participantes.
A continuación, revisa el listado de todos los candidatos que estarán presentes en el primer Debate Presidencial 2025:
Cabe recordar que este orden fue determinado por sorteo —realizado la semana pasada—, que también incluyó las ubicaciones en el set y la secuencia de diálogos.
El primer Debate Presidencial 2025 está fijado para hoy, miércoles 10 de septiembre.
¿Y el horario? Inmediatamente después de la emisión de CHV Noticias Central, a las 21:30 horas.
Toda cobertura se podrá seguir en vivo por las pantallas de Chilevisión, su señal online , por el sitio web de CHV Noticias, el canal de YouTube y la app MiCHV.