Debate presidencial 2025: Cómo ver ONLINE el primer encuentro entre candidatos por Chilevisión - Chilevisión

08/09/2025 23:08

Debate presidencial 2025: Cómo ver ONLINE el primer encuentro entre candidatos por Chilevisión

Se trata de la primera gran instancia televisiva en que los ocho aspirantes a La Moneda se enfrentarán cara a cara para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía.

El debate presidencial marcará la primera gran instancia televisiva en que los ocho aspirantes a La Moneda se enfrentarán cara a cara para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía.

La cita entre todos los aspirantes a La Moneda será transmitida en vivo por Chilevisión, con acceso gratuito tanto en televisión como en plataformas digitales.

¿Cómo ver online el debate presidencial 2025?

Además de la señal abierta de Chilevisión, el debate presidencial también se seguirá en línea a través de las distintas plataformas del canal.

  • Streaming online: Transmisión gratuita por Chilevision.cl y CHVNoticias.cl

  • App: Disponible en MiCHV, con acceso en vivo para móviles, tablets y SmartTV.

Cómo descargar la APP MiCHV

Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.

  • En el caso de un iPhone, debes dirigirte a la App Store y buscar MiCHV. Una vez que la encuentres, haz clic y luego Instalar. Así de simple.
  • Lo mismo debes hacer si es que tienes un dispositivo Android. Accede a Google Play, busca MiCHV y haz clic en la descarga.

Fecha y hora del debate presidencial 2025

El encuentro está programado para este miércoles 10 de septiembre de 2025, inmediatamente después de CHV Noticias Central, cerca de las 21:30 horas.

Quiénes moderan el debate presidencial

El debate presidencial de Chilevisión será conducido por Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala.

Los periodistas serán los encargados de guiar la conversación, administrar los tiempos de los candidatos y dar fluidez a esta primera jornada de intercambio de ideas.

Los candidatos que participarán del debate presidencial 2025

  • Jeannette Jara
  • José Antonio Kast
  • Evelyn Matthei
  • Johannes Kaiser
  • Franco Parisi
  • Marco Enríquez-Ominami
  • Harold Mayne-Nicholls
  • Eduardo Artés
