Debate presidencial 2025: Cómo ver ONLINE el primer encuentro entre candidatos por Chilevisión - Chilevisión

Se trata de la primera gran instancia televisiva en que los ocho aspirantes a La Moneda se enfrentarán cara a cara para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía.
El debate presidencial marcará la primera gran instancia televisiva en que los ocho aspirantes a La Moneda se enfrentarán cara a cara para dar a conocer sus propuestas a la ciudadanía.
La cita entre todos los aspirantes a La Moneda será transmitida en vivo por Chilevisión, con acceso gratuito tanto en televisión como en plataformas digitales.
Además de la señal abierta de Chilevisión, el debate presidencial también se seguirá en línea a través de las distintas plataformas del canal.
Streaming online: Transmisión gratuita por Chilevision.cl y CHVNoticias.cl
Para obtener la aplicación MiCHV en tu celular o cualquier dispositivo electrónico, debes hacer el proceso usual para la descarga de una app.
El encuentro está programado para este miércoles 10 de septiembre de 2025, inmediatamente después de CHV Noticias Central, cerca de las 21:30 horas.
El debate presidencial de Chilevisión será conducido por Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala.
Los periodistas serán los encargados de guiar la conversación, administrar los tiempos de los candidatos y dar fluidez a esta primera jornada de intercambio de ideas.
El encuentro está programado para este miércoles 10 de septiembre de 2025, inmediatamente después de CHV Noticias Central, cerca de las 21:30 horas.
El debate presidencial de Chilevisión será conducido por Andrea Arístegui, Macarena Pizarro y Daniel Matamala.
Los periodistas serán los encargados de guiar la conversación, administrar los tiempos de los candidatos y dar fluidez a esta primera jornada de intercambio de ideas.