Así quedaron los cara a cara del primer debate presidencial por TV abierta que transmitirá Chilevisión - Chilevisión

A cargo de Macarena Pizarro, y con representantes de los ocho candidatos, se realizó el sorteo que definió el orden y ubicación de los aspirantes a La Moneda para el debate presidencial que transmitirá Chilevisión el próximo 10 de septiembre.
Este jueves se llevó a cabo el sorteo del orden de los candidatos para el debate presidencial que transmitirá Chilevisión el próximo 10 de septiembre.
El objetivo era definir tanto la ubicación de los aspirantes a La Moneda en el set como el orden en que encabezarán sus intervenciones, preguntas y diálogos con otros candidatos.
La instancia contó con la presencia de los representantes de los ocho aspirantes a La Moneda: Antonio Murua (por Eduardo Artés), Rodrigo Bermúdez (Marco Enríquez-Ominami), Nicole Cardoch (Jeannette Jara), Cristián Labbé (Johannes Kaiser), Carolina Araya (José Antonio Kast), Juan Luis Ossa (Evelyn Matthei), Ricardo Fábrega (Harold Mayne-Nicholls) y Zandra Parisi (Franco Parisi).
Ubicaciones en el set:
Diálogos
El sorteo de las posiciones también sirvió para definir el orden en que cada candidato hará preguntas e iniciará una conversación con otros dos candidatos. Finalmente, el orden quedó así:
El debate presidencial está fijado para el próximo miércoles 10 de septiembre tras el término de CHV Noticias Central, en vivo y en horario prime.
Podrás seguir la transmisión por las pantallas de Chilevisión, la señal En Vivo de chilevisión.cl y la app MiCHV.
La conducción estará a cargo de los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.