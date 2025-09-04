Así quedaron los cara a cara del primer debate presidencial por TV abierta que transmitirá Chilevisión - Chilevisión

Este jueves se llevó a cabo el sorteo del orden de los candidatos para el debate presidencial que transmitirá Chilevisión el próximo 10 de septiembre.

El objetivo era definir tanto la ubicación de los aspirantes a La Moneda en el set como el orden en que encabezarán sus intervenciones, preguntas y diálogos con otros candidatos.

La instancia contó con la presencia de los representantes de los ocho aspirantes a La Moneda: Antonio Murua (por Eduardo Artés), Rodrigo Bermúdez (Marco Enríquez-Ominami), Nicole Cardoch (Jeannette Jara), Cristián Labbé (Johannes Kaiser), Carolina Araya (José Antonio Kast), Juan Luis Ossa (Evelyn Matthei), Ricardo Fábrega (Harold Mayne-Nicholls) y Zandra Parisi (Franco Parisi).

Así quedaron las ubicaciones y los cruces de los candidatos para el debate presidencial de Chilevisión

Ubicaciones en el set:

José Antonio Kast Jeannette Jara Eduardo Artés Harold Mayne-Nicholls Franco Parisi Johannes Kaiser Evelyn Matthei Marco Enríquez-Ominami

Diálogos

El sorteo de las posiciones también sirvió para definir el orden en que cada candidato hará preguntas e iniciará una conversación con otros dos candidatos. Finalmente, el orden quedó así:

José Antonio Kast: Diálogo 1 con Jeannette Jara y diálogo 2 con Eduardo Artés.

Diálogo 1 con Jeannette Jara y diálogo 2 con Eduardo Artés. Jeannette Jara: Diálogo 1 con Eduardo Artés y diálogo 2 con Harold Mayne-Nicholls.

Diálogo 1 con Eduardo Artés y diálogo 2 con Harold Mayne-Nicholls. Eduardo Artés : Diálogo 1 con Harold Mayne-Nicholls y diálogo 2 con Franco Parisi.

: Diálogo 1 con Harold Mayne-Nicholls y diálogo 2 con Franco Parisi. Harold Mayne-Nicholls: Diálogo 1 con Franco Parisi y diálogo 2 con Johannes Kaiser.

Diálogo 1 con Franco Parisi y diálogo 2 con Johannes Kaiser. Franco Parisi: Diálogo 1 con Johannes Kaiser y diálogo 2 con Evelyn Matthei.

Diálogo 1 con Johannes Kaiser y diálogo 2 con Evelyn Matthei. Johannes Kaiser: Diálogo 1 con Evelyn Matthei y diálogo 2 con Marco Enríquez-Ominami.

Diálogo 1 con Evelyn Matthei y diálogo 2 con Marco Enríquez-Ominami. Evelyn Matthei : Diálogo 1 con Marco Enríquez-Ominami y diálogo 2 con José Antonio Kast.

: Diálogo 1 con Marco Enríquez-Ominami y diálogo 2 con José Antonio Kast. Marco Enríquez-Ominami: Diálogo 1 con José Antonio Kast y diálogo 2 con Jeannette Jara.

Cómo y dónde ver el debate presidencial de Chilevisión

El debate presidencial está fijado para el próximo miércoles 10 de septiembre tras el término de CHV Noticias Central, en vivo y en horario prime.

Podrás seguir la transmisión por las pantallas de Chilevisión, la señal En Vivo de chilevisión.cl y la app MiCHV.

La conducción estará a cargo de los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.