 Así quedaron los cara a cara del primer debate presidencial por TV abierta que transmitirá Chilevisión - Chilevisión
Minuto a minuto
Desde Gobierno a candidatos presidenciales: Las reacciones que dejó reportaje de CHV Noticias por "hate" político Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias Así quedaron los cara a cara del primer debate presidencial por TV abierta que transmitirá Chilevisión Corte Suprema rechaza recurso de Raffaella di Girolamo y confirma sobreseimiento de Cristián Campos Chilevisión sorteará el orden de los candidatos para el primer debate presidencial en TV abierta
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
04/09/2025 11:14

Así quedaron los cara a cara del primer debate presidencial por TV abierta que transmitirá Chilevisión

A cargo de Macarena Pizarro, y con representantes de los ocho candidatos, se realizó el sorteo que definió el orden y ubicación de los aspirantes a La Moneda para el debate presidencial que transmitirá Chilevisión el próximo 10 de septiembre.

Publicado por CHV Noticias

Este jueves se llevó a cabo el sorteo del orden de los candidatos para el debate presidencial que transmitirá Chilevisión el próximo 10 de septiembre.

El objetivo era definir tanto la ubicación de los aspirantes a La Moneda en el set como el orden en que encabezarán sus intervenciones, preguntas y diálogos con otros candidatos. 

La instancia contó con la presencia de los representantes de los ocho aspirantes a La Moneda: Antonio Murua (por Eduardo Artés), Rodrigo Bermúdez (Marco Enríquez-Ominami), Nicole Cardoch (Jeannette Jara), Cristián Labbé (Johannes Kaiser), Carolina Araya (José Antonio Kast), Juan Luis Ossa (Evelyn Matthei), Ricardo Fábrega (Harold Mayne-Nicholls) y Zandra Parisi (Franco Parisi).

Así quedaron las ubicaciones y los cruces de los candidatos para el debate presidencial de Chilevisión

Ubicaciones en el set:

  1. José Antonio Kast
  2. Jeannette Jara
  3. Eduardo Artés
  4. Harold Mayne-Nicholls
  5. Franco Parisi
  6. Johannes Kaiser
  7. Evelyn Matthei
  8. Marco Enríquez-Ominami

Diálogos

El sorteo de las posiciones también sirvió para definir el orden en que cada candidato hará preguntas e iniciará una conversación con otros dos candidatos. Finalmente, el orden quedó así:

  • José Antonio Kast: Diálogo 1 con Jeannette Jara y diálogo 2 con Eduardo Artés.
  • Jeannette Jara: Diálogo 1 con Eduardo Artés y diálogo 2 con Harold Mayne-Nicholls.
  • Eduardo Artés: Diálogo 1 con Harold Mayne-Nicholls y diálogo 2 con Franco Parisi.
  • Harold Mayne-Nicholls: Diálogo 1 con Franco Parisi y diálogo 2 con Johannes Kaiser.
  • Franco Parisi: Diálogo 1 con Johannes Kaiser y diálogo 2 con Evelyn Matthei.
  • Johannes Kaiser: Diálogo 1 con Evelyn Matthei y diálogo 2 con Marco Enríquez-Ominami.
  • Evelyn Matthei: Diálogo 1 con Marco Enríquez-Ominami y diálogo 2 con José Antonio Kast.
  • Marco Enríquez-Ominami: Diálogo 1 con José Antonio Kast y diálogo 2 con Jeannette Jara.

Cómo y dónde ver el debate presidencial de Chilevisión

El debate presidencial está fijado para el próximo miércoles 10 de septiembre tras el término de CHV Noticias Central, en vivo y en horario prime.

Podrás seguir la transmisión por las pantallas de Chilevisión, la señal En Vivo de chilevisión.cl y la app MiCHV.

La conducción estará a cargo de los periodistas Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Lo último

Lo más visto

Quiénes actúan en las sombras de las redes: Así operan los grupos detrás del "hate" político

Tras perfiles anónimos se ocultan personas que se coordinan para afectar negativamente la imagen de candidatos o figuras públicas de diversos sectores.

04/09/2025

Canal 13 comunicó la renuncia de Patricio Góngora tras reportaje de CHV Noticias

Canal 13 emitió un comunicado donde se anuncia la salida del director de la señal tras el reportaje emitido por Chilevisión Noticias sobre grupos de interés para influir en procesos electorales.

04/09/2025

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

03/09/2025

Por la pensión de alimentos: Revelan la discusión que terminó con un padre disparando a su hijo de 2 años

Según detalló el Ministerio Público, la tragedia se habría desatado a raíz de una discusión del padre con la madre del niño. Tras el ataque, el menor se mantiene internado y con riesgo vital.

03/09/2025
Publicidad