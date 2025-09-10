¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión? - Chilevisión

Esta noche los ocho aspirantes a La Moneda tendrán su primer cara a cara en el Debate en Chilevisión, que estará conducido por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

Este miércoles 10 de septiembre, Chilevisión transmitirá el primer Debate Presidencial 2025 por televisión abierta con todos los candidatos que competirán en las elecciones de este año.

Esta edición será el primer cara a cara de los ocho aspirantes a La Moneda que lograron inscribirse en el plazo establecido por ley y estarán presentes:

Jeannette Jara

Evelyn Matthei

José Antonio Kast

Johannes Kaiser

Franco Parisi

Marco Enríquez-Ominami

Harol Mayne-Nicholls

Eduardo Artés

Los candidatos tendrán la posibilidad de dar conocer sus propuestas de cara a las elecciones del 16 de noviembre y responder a las interrogantes de sus adversarios.

Para esta ocasión Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala conducirán el espacio que contará con un formato que permitirá la interacción e interpelación entre candidatos.

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

El Debate Presidencial 2025 se podrá ver este miércoles 10 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, inmediatamente después del noticiero central CHV Noticias.

Toda cobertura se podrá seguir en vivo por las pantallas de Chilevisión, su señal online , por el sitio web de CHV Noticias, el canal de YouTube y la app MiCHV.