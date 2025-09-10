 ¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión? - Chilevisión
10/09/2025 09:09

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

Esta noche los ocho aspirantes a La Moneda tendrán su primer cara a cara en el Debate en Chilevisión, que estará conducido por Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala.

Este miércoles 10 de septiembre, Chilevisión transmitirá el primer Debate Presidencial 2025 por televisión abierta con todos los candidatos que competirán en las elecciones de este año.

Esta edición será el primer cara a cara de los ocho aspirantes a La Moneda que lograron inscribirse en el plazo establecido por ley y estarán presentes:

  • Jeannette Jara
  • Evelyn Matthei
  • José Antonio Kast
  • Johannes Kaiser
  • Franco Parisi
  • Marco Enríquez-Ominami
  • Harol Mayne-Nicholls
  • Eduardo Artés

Los candidatos tendrán la posibilidad de dar conocer sus propuestas de cara a las elecciones del 16 de noviembre y responder a las interrogantes de sus adversarios. 

Para esta ocasión Macarena Pizarro, Andrea Arístegui y Daniel Matamala conducirán el espacio que contará con un formato que permitirá la interacción e interpelación entre candidatos.

¿A qué hora es el Debate Presidencial 2025 en Chilevisión?

El Debate Presidencial 2025 se podrá ver este miércoles 10 de septiembre, a partir de las 21:30 horas, inmediatamente después del noticiero central CHV Noticias.

Toda cobertura se podrá seguir en vivo por las pantallas de Chilevisión

