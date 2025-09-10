 Cómo quedó el sorteo del Debate Presidencial 2025 en Chilevisión - Chilevisión
10/09/2025 10:20

Cómo quedó el sorteo del Debate Presidencial 2025 en Chilevisión

En el esperado cara a cara participarán los ocho candidatos presidenciales y será transmitido en exclusiva por Chilevisión este miércoles.

Este miércoles 10 de septiembre se llevará a cabo el primer Debate Presidencial 2025 emitido por televisión abierta y que será transmitido de forma exclusiva por Chilevisión.

En el cara a cara participarán los ocho candidatos presidenciales, estos son: Jeannette Jara, José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser, Franco Parisi, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls y Eduardo Artés. 

De hecho, el jueves pasado se hizo el sorteo donde se definió la ubicación de los candidatos en los podios y el orden en los diálogos entre ellos en los distintos bloques. 

Así quedó el orden de los candidatos en el debate presidencial de Chilevisión 

Tras el sorteo quedó definida la grilla de participación de los distintos candidatos en los dos bloques. Por ejemplo, José Antonio Kast, que quedó en el podio 1, le preguntará a Jeannette Jara y a Eduardo Artés. Mientras que la candidata oficialista hará lo propio con Artés y Harold Mayne-Nicholls.

A continuación te dejamos una gráfica con el orden y los diálogos que tendrá cada candidato en el esperado debate. 

Fecha y hora del debate presidencial 2025

El encuentro está programado para este miércoles 10 de septiembre de 2025, inmediatamente después de CHV Noticias Central, 21:30 horas.

¿Cómo ver online el debate presidencial 2025?

Además de la señal abierta de Chilevisión, el debate presidencial también se seguirá en línea a través de las distintas plataformas del canal.

