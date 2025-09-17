 Carolina Tohá reaparece en lanzamiento de campaña de Jeannette Jara: “Representa la mejor opción” - Chilevisión
17/09/2025 13:07

Carolina Tohá reaparece en lanzamiento de campaña de Jeannette Jara: “Representa la mejor opción”

La exministra volvió a la palestra en el primer día legal de campaña y manifestó su apoyo a la abanderada del oficialismo, quien inició su campaña oficial.

Publicado por CHV Noticias

Pese a haber anunciado su retiro de la política, Carolina Tohá reapareció este miércoles en el marco del lanzamiento oficial de la campaña deJeannette Jara.

La exministra del Interior asistió a la instancia junto al diputado Gonzalo Winter y expresó su apoyo a la candidata del oficialismo —y la DC—. 

En el acto, la otrora secretaria de Estado descartó incorporarse al equipo de la carta oficialista, pero que buscará las maneras de hacer ver su respaldo. En ese sentido, aclaró que "no están previstos roles formales".

Junto a lo anterior, señaló que la ex titular del Trabajo "sin duda alguna representa la mejor opción para el país en la próxima etapa".

Tohá, quien salió segunda en las primaras del sector, lanzó dardos a los otros competidores a La Moneda, expresando que "las alternativas que tenemos al frente no le van a ofrecer al país el camino que queremos dar aquí".

Jeannette Jara, por su parte, agradeció el apoyo y puntualizó: "No me cabe duda de que el aporte que pueden hacer (Tohá y Winter) en esto es gigantesco".

"Son personas de experiencia, trayectoria, que tienen liderazgo y que, por cierto, nos complementamos unos con otros. Hemos trabajado en otras oportunidades y, por cierto, en un futuro gobierno, esperamos así hacerlo", cerró. 

Recordemos que tanto Tohá como Winter fueron derrotados precisamente por Jara en las elecciones primarias presidenciales de junio pasado.

