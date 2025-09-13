 “Mi primo Maicol”: Harold Mayne-Nicholls respondió a lapsus de Eduardo Artés en debate presidencial - Chilevisión
13/09/2025 18:58

“Mi primo Maicol”: Harold Mayne-Nicholls respondió a lapsus de Eduardo Artés en debate presidencial

A través de redes sociales, el candidato independiente compartió la imagen de un hombre. "Él es el verdadero Michael Mayne-Nicholls", señaló.

Publicado por CHV Noticias

El pasado miércoles, Chilevisión realizó el primer debate televisado entre los ocho candidatos presidenciales y uno de los momentos más comentados fue el lapsus de Eduardo Artés con el nombre de Harold Mayne-Nicholls.

Todo ocurrió mientras se mostraban las propuestas para combatir el crimen organizado. Artés quiso resaltar un punto planteado por Mayne-Nicholls, pero al mencionarlo, afirmó: "Michael tiene razón".

Ante esto, el exdirigente del fútbol chileno salió al paso de inmediato: "Michael es mi primo".

"El verdadero Michael Mayne-Nicholls"

A través de Instagram, Harold Mayne-Nicholls compartió un meme de él mismo, donde aparece sosteniendo un celular con la imagen de un hombre.

Según indicó el candidato independiente, se trataría de su pariente mencionado anteriormente. "Él es mi primo Maicol", dice un texto escrito sobre la foto.

"Él es el verdadero Michael Mayne-Nicholls", agregó en la descripción.

Mira la publicación acá:

